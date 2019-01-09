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Canlı yayında testis kontrolü yaptıran TV yıldızından kötü haber!

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İLGİNÇ HABERLER  | 09.01.2019 16:02 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl canlı yanında, altı tamamen çıplak bir şekilde testis kontrolü yaptıran İngiliz TV yıldızı Chris Hughes'dan kötü haber var.

Canlı yayında testis kontrolü yaptıran TV yıldızından kötü haber!

Tepki ve takdirlerin birbirine karıştığı canlı yayından günler sonra Hughes'in erkek kardeşine testis kanseri teşhisi kondu.

Hughes, şahsi Instagram hesabından çocukluklarına ait bir fotoğrafı paylaşarak altına duygusal bir not yazarak üzücü haberi duyurdu.

Yakışıklı yıldız, "Üzücü bir gün. Kardeşime bugün öğle saatlerinde, erken teşhis olduğu için dua ettiğimiz bir testis kanseri teşhisi kondu" yazısını paylaştı.

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CANLI YAYINDA KONTROL YAPTIRMIŞTI

Geçtiğimiz Kasım ayında testis kanserine karşı farkındalık yaratmak amacıyla Hughes, This Morning (Bu Sabah) programında canlı yayında testislerini muayene ettirmişti.

Programa bir bornozla katılan 25 yaşındaki Hughes, kameraların önünde penisi kapatarak, testislerini açıkta bıraktı.

Uzman doktor Chris Steele tarafından bir kaç dakika boyunca muayene edilen Hughes'ın o anları saniye saniye kameralara yansıdı.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Öte yandan sabah kuşağında bu muayenenin açık bir şekilde yayınlanması olumlu ve olumsuz tepkilere neden oldu.

Bir çok izleyici 'Sabah sabah Hughes'in testislerini görmek zorunda mıyız?' diye tepki verirken, bazıları genç yıldızı cesareti için tebrik etti.

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Anahtar Kelimeler:
testis kanseri Chris Hughes

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