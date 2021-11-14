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Canlı yayını terk eden Tuğba Ekinci'den yeni paylaşım

14.11.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canlı yayında Türk-Kürt polemiği yaşadığı Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'ya kızan Tuğba Ekinci yayını terk etmişti. Ekinci'den yeni bir paylaşım geldi.

Canlı yayını terk eden Tuğba Ekinci'den yeni paylaşım

Flash TV'de yayınlanan Al Sana Haber programındaki gerginlik geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu. Canlı yayında Nihat Doğan ve Seyhan Soylu ile tartışan Tuğba Ekinci, "Ben bir daha yokum" diyerek stüdyoyu terk etmişti.

Tuğba Ekinci ise "Türkiye Cumhuriyeti'nde derken Türk'üm demeyi bileceksiniz Nihat Doğan, Alevi de olsan, Türk'üm ama Aleviyim desen Allah Allah. Ölür müsün söylesen ne olur Nihat" şeklinde konuşmuştu.

Flash TV'deki Al Sana Haber'de kavga çıktı! Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'ya kızan Tuğba Ekinci canlı yayında stüdyoyu terk ettiFlash TV'deki Al Sana Haber'de kavga çıktı! Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'ya kızan Tuğba Ekinci canlı yayında stüdyoyu terk etti

Ekinci gündemden düşmeyen bu konuyla ilgili yapılan yorumlara yanıt niteliğinde bir paylaşım yaptı. Mustafa Kemal Atatürk'ü paylaşan Ekinci paylaşımında "Türkiye Cumhuriyeti'nde neyse nesiniz, başınıza bunu koymaya mecbursunuz kardeşim burada yaşayacaksanız" dedi.

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Nihat Doğan Tuğba Ekinci
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