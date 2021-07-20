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Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye Ödülü’nü alan Titane filmi sevişme sahneleriyle gündeme geldi

20.07.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 74'üncüsü düzenlenen Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. 'Karanlık fantezi' tarzında yapılan Julia Ducournau imzalı Titane, 2021 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazandı. Böylece Cannes tarihinde bir kadın yönetmen ilk kez tek başına bu ödülü almış oldu. Vizyona girmeden dikkatleri üzerine çeken Titane filmi, sevişme sahneleriyle konuşulmaya başlandı.

Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye Ödülü’nü alan Titane filmi sevişme sahneleriyle gündeme geldi

Olay örgüsü ve ana motifi titanyum kelimesinden uyarlanarak oluşturulan film, henüz vizyona girmeden büyük ses getirmeyi başardı. Başrollerini Vincent Lindon, Agathe Rousselle ve Garance Marillier’in paylaştığı Titane filminin senaryosu Jacques Akchoti ve Jean-Christophe Bouzy iş birliğinden doğdu.

TITANE KONUSU

Bir dizi açıklanamayan suçun ardından bir baba, 10 yıldır kayıp olan oğluyla yeniden bir araya gelir. Baba ve oğlunun buluşmasından sonra olaylar daha gençken kötü bir araba kazası geçiren Alexia'ya odaklanıyor. Bu üçlü garip bir şekilde hayatlarının birleştiğini fark ediyorlar. Kafasına düzenli olarak görüntülenen bir titanyum plaka takılıyor.Kadın, otomobillerden korkmak yerine, makinelere karşı tuhaf bir çekicilik geliştiriyor ve onlarla sevişmeye başlıyor.

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