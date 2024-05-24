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Cannes yorumu olay olmuştu! Hudutsuz Sevda'nın yıldızı Esra Dermancıoğlu tuvalet pozuyla dillere düştü! 'Ne anlatmak istiyor?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.05.2024 11:53
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Son olarak başrollerinde Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in yer aldığı Hudutsuz Sevda dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Esra Dermancıoğlu Cannes yorumu ile gündemdeydi. Festivale katılan ünlü isimleri “çıplaklık” ve “estetik” üzerinden eleştiren Dermancıoğlu'nun sözleri çok konuşulmuştu. Ünlü isim şimdi de tuvalet pozuyla sosyal medyayı salladı. O kareye yorum yağdı...

Cannes yorumu olay olmuştu! Hudutsuz Sevda'nın yıldızı Esra Dermancıoğlu tuvalet pozuyla dillere düştü! 'Ne anlatmak istiyor?'

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde hayat verdiği 'Mukaddes Ketenci' karakteri ile hafızalara kazınan Esra Dermancıoğlu rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından söz ettiriyor.

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan ünlü isim Cannes yorumu ile uzun süre konuşulmuştu. Cannes'a giden ünlü isimleri “çıplaklık” ve “estetik” üzerinden eleştiren Dermancıoğlu 'Türkiye'den bizi temsil eden oyuncular, orada yarı çıplak. Çıplaklık çok enteresan, biz bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyoruz' sözleri ile tepki çekmişti.

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Cannes yorumunun yankıları sürerken Esra Dermancıoğlu şimdi de tuvalet pozuyla sosyal medyayı salladı. Dermancıoğlu, bu karesini '2. beyin önemli' notu ile paylaştı.

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YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü ismin bu gönderisi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Dermancıoğlu'na; 'Bu kadar abartmaya gerek var mı?', 'Sanatçı burada ne anlatmak istiyor?', 'Yine bir sanatçıyı takibi bırakma zamanı', 'Doğallıkta gereksiz bir tavan olmuş sanki' gibi yorumlar yapıldı.

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Esra Dermancıoğlu
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