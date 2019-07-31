Cesedi bavulun içinde bulunmuştu! Katili yakalandı

Soruşturmacılar, cinayetin ardında kıskançlık krizinin yatıyor olabileceğini savunuyordu. Yakın zamanda yeni bir ilişkiye başlayan genç kadın, 30 Temmuz’daki doğum gününü kutlamak üzere sevgilisiyle beraber bir Hollanda seyahati planlıyordu. İçinde ölü bulunduğu bavul ise sahip olduğu tek bavul olduğundan, muhtemelen seyahatinde kendisine eşlik edecekti.

Polisin elindeki kanıtlara göre, Karaglanova’yı ziyaret eden ve birkaç saat sonra olay mahallini terk eden eski sevgilisi ülkeyi çoktan terk etmişti. Ancak söz konusu zanlının herhangi bir soruşturma altında olup olmadığı bilinmiyordu.

Genç kadının arkadaşları ise ünlü fenomenin hayranlarının kendisine karşı her daim sıcak yaklaşmadığını, onu rahatsız edenlerin de olduğunu söylediğini aktarmıştı.

Yapılan basın açıklamasında Karaglanova’nın arkadaşlarından birisi, “Kesin olarak bir şey söylemem mümkün değil, ancak Yekaterina vefat etmeden önce bana kendisinden rahatsız olan birinin olduğunu anlatmıştı. Biri ondan ciddi anlamda nefret ediyordu. Son zamanlarda çok değişmişti, yapmaması gereken bir şey yaptığına dair bir mesaj almıştım” dedi.