MAGAZİN

Cansu Taşkın'ın hilesi dikkatli gözlerden kaçmadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.05.2018 13:56 | Son Güncelleme

Seksi pozlarıyla zaman zaman gündeme gelen Cansu Taşkın, Instagram'da yaptığı fotoğraf hilesiyle olay oldu

Cansu Taşkın'ın hilesi dikkatli gözlerden kaçmadı

Poposuyla meşhur sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, önceki gece Altın Palmiye Magazin Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Geceye dekoltesiyle damga vuran Cansu Taşkın'ın foyasını sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı. Bu fotoğraf ve üstteki fotoğraf Cansu Taşkın'ın Instagram hesabından paylaşılanlar.

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Bu fotoğraf ise bir Instagram kullanıcısının videosundan alınmış bir ekran görüntüsü.

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Soldaki fotoğrafta Cansu Taşkın'ın beli adeta kopacak gibiyken, sağdakinde ise daha kalın.

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Belinin inceliğiyle övünen Cansu Taşkın'ın photoshop'a başvurması sosyal medyada 'Cansu Taşkın, epey 'taşkın' ve 'Bu fotoğraflardaki farkı görmeyen kördür' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Öte yandan Cansu Taşkın, daha önce de kirpiklerine photoshop yapmıştı. Hatta öyle bir abartmıştı ki kirpikleri saçlarının üzerinde bitmişti.


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Cansu Taşkın cansu taşkın popo

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