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Cansu Taşkın’ın işleri açıldı: Sayenizde

05.07.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram fenomeni ve model Cansu Taşkın, geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde makyajsız olarak objektiflere yansımıştı. Cansu Taşkın makyajsız fotoğraflarından sonra iki markanın reklam yüzü oldu.

Cansu Taşkın’ın işleri açıldı: Sayenizde

Cansu Taşkın, geçtiğimiz günlerde makyajsız olarak objektiflere takılmış, modelin o fotoğrafları büyük olay yaratmıştı. Makyajsız fotoğraflarıyla gündeme gelen Cansu Taşkın, kendisine yapılan çirkin yorumlara, Instagram hesabın üzerinden yaptığı bir paylaşımla isyan etmişti.

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CANSU TAŞKIN’IN İŞLERİ AÇILDI

Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın'ın makyajsız fotoğraflarının haber mecralarında yayınlanmasından sonra işler açıldı.

Muhabirlerin hakkında çıkan haberleri hatırlatması üzerine söze giren Cansu Taşkın, "Evet arkadaşlar makyajsız paylaştığınız fotoğraflarım sayesinde ünlü iki markanın reklam yüzü oldum. Size ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.

cansu-taşkın-makyajsız

Bir balık restoranında akşam yemeği yiyen Taşkın, daha sonra vale noktasındaki aracını teslim alıp, oradan ayrıldı.

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Instagram
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