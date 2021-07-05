Cansu Taşkın’ın işleri açıldı: Sayenizde

Cansu Taşkın, geçtiğimiz günlerde makyajsız olarak objektiflere takılmış, modelin o fotoğrafları büyük olay yaratmıştı. Makyajsız fotoğraflarıyla gündeme gelen Cansu Taşkın, kendisine yapılan çirkin yorumlara, Instagram hesabın üzerinden yaptığı bir paylaşımla isyan etmişti.

CANSU TAŞKIN’IN İŞLERİ AÇILDI

Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın'ın makyajsız fotoğraflarının haber mecralarında yayınlanmasından sonra işler açıldı.

Muhabirlerin hakkında çıkan haberleri hatırlatması üzerine söze giren Cansu Taşkın, "Evet arkadaşlar makyajsız paylaştığınız fotoğraflarım sayesinde ünlü iki markanın reklam yüzü oldum. Size ne kadar teşekkür etsem azdır" dedi.

Bir balık restoranında akşam yemeği yiyen Taşkın, daha sonra vale noktasındaki aracını teslim alıp, oradan ayrıldı.



