Cansu Taşkın yine imaj değiştirdi, işte son hali!

İnce beliyle ünlenen Instagram fenomeni Cansu Taşkın yine imaj değiştirdi. Saçlarının rengini siyahtan sarıya ardından kumrala çeviren güzel modelin yeni imajı çok beğenildi.

"TRİA KUMRALI"

Paylaştığı fotoğraflar ile dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki güzel Cansu Taşkın Instagram hesabı üzerinden yeni imajını 'Tria kumralı' notuyla takipçileriyle paylaştı. Saç rengini sürekli değiştiren Cansu Taşkın'ın yeni imajı da çok yakıştı.

CANSU TAŞKIN KİMDİR?

15 Kasım 1992 tarihinde İstanbul’da doğan Cansu Taşkın ünlü sanatçı Metin Özülkü'nün yeğenidir. Cansu Taşkın lise mezunudur. Küçük yaşlarda modelliğe başlamıştır.

Cansu Taşkın'ın merak edilen vücut ölçüleri 90-58-92 ve boyu 1.84 santimetredir. Henüz 16 yaşındayken İzmir Fuarı'nda podyuma çıkarak mankenliğe başlamıştır. Ardından 17 yaşında dünya modellik yarışmasına katılarak dördüncü seçilmiştir.

Birçok modacı ile model olarak çalışan Taşkın bir röportajında, “Modelliğe İtalya’nın Milano şehrinde devam etmek en büyük hayalim” dedi.

Cansu Taşkın, 2011 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katıldı ve yarışmada derece alamayınca ağladı. 2012 yılında ise Idol Of Models yarışmasına katılarak ikinci oldu.