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Cansu Tosun’un oğlu Marsel babası Erkan Kolçak Köstendil’e olan benzerliği ile dikkat çekiyor!

25.10.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşlerine çok benzeyen çocukları ile gündem olan kadın ünlülerimiz bu ara çok dikkat çekiyor. Bu isimlerden bir tanesi de Cansu Tosun’un minik oğlu Marsel. Marsel, babası Erkan Kolçak Köstendil’e çok benziyor.

Cansu Tosun’un oğlu Marsel babası Erkan Kolçak Köstendil’e olan benzerliği ile dikkat çekiyor!

Hazal Kaya’nın oğlu Ali’nin babası Ali Atay’a benzemesi, Berfu Yenenler’in iki oğlunun da Eser Yenenlere benzemesi derken bu yıl babasına benzeyen çocuklar konuşulmaya başladı. Ünlü oyuncu Cansu Tosun, geçtiğimiz yıllarda kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile dünya evine girmişti.

Cansu Tosun’un oğlu Marsel babası Erkan Kolçak Köstendil’e olan benzerliği ile dikkat çekiyor!

Geçtiğimiz yıl bu evlilikten bir oğulları dünyaya gelen çift mutlu bir aile yaşantısı sürüyor. Şimdilerde oğulları ile birlikte yurt dışında olan çift, sosyal medyadan fotoğraf paylaşmaya devam ediyor. ‘Marsel’ için, ‘’Hık demiş babasının burnundan düşmüş’’ yorumları yapılıyor.

Cansu Tosun’un oğlu Marsel babası Erkan Kolçak Köstendil’e olan benzerliği ile dikkat çekiyor!

Cansu Tosun’un oğlu Marsel babası Erkan Kolçak Köstendil’e olan benzerliği ile dikkat çekiyor!

Cansu Tosun’un oğlu Marsel babası Erkan Kolçak Köstendil’e olan benzerliği ile dikkat çekiyor!

CANSU TOSUN KİMDİR?

26 Ocak 1988’de Almanya’nın Nürnberg kentinde doğan Cansu Tosun Kayseri kökenlidir. Annesi 16 yaşındayken, babası da 22 yaşındayken Almanya'ya göç etmiş. Babası, Nürnberg'de postane yöneticiliği yaptı. Annesi ise bir mağazada çalıştı. Nürnberg Operası'nda 13 yıl bale eğitimi aldı. Ancak liseden sonra yüksek okul eğitimi başlayınca baleyi bırakıp caz ve hip-hop danslarına yöneldi.

4 yaşından beri birçok Alman markası için fotomodellik yaptı ve kaliteli markaların yüzü oldu. Cansu Tosun'un Fırat adında bir erkek ikiz kardeşi vardır. Nürnberg'de lise eğitiminde ticaret üzerine okudu.

Almanya'da iken menajer Şebnem Özberk ile tanışan Cansu Tosun, oyunculuk hayali ile hiç tanımadığı İstanbul'a onun yanına gelerek yerleşmiş.

2010 yılında oyuncu olmak için Türkiye'ye gelen Cansu Tosun, Yılmaz Erdoğan'nın yönettiği BKM Mutfak ekibinden de dersler almış. Sonrasında 3.Mota Okulu'nda Ümit Çırak'tan oyunculuk eğitim aldı.

Aynı zamanda profesyonel fotomodel olan Cansu Tosun, 2011 yılında TRT'de oynayan "Küçük Hanımefendi" adlı dizi ile oyunculuk hayatına başladı. 2012 yılında Kanal D de yayınlanan Kayıp Şehir dizisinde Zehra karakterini oynadı.

2013 yılında, yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı ve "Refik Halit Karay"ın "Bugünün Saraylısı" adlı romanından uyarlanan aynı adlı dizide Serhat Teoman, Selçuk Yöntem, Nazan Kesal ve Ali Ersan Duru ile başrolde oynadı.

2014 yılında başrollerde Keremcem'in oynadığı "İksir: Dedemin Sırrı" adı sinema filminde oynadı.


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Anahtar Kelimeler:
Cansu Tosun Erkan Kolçak Köstendil
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