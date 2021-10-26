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Cansu Tosun uzun saçlarına veda etti! Yeni imajı şaşırttı

26.10.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Deli Sevda ve Mehmetçik Kut'ül Amare gibi yapımlarda boy gösteren Cansu Tosun, uzun saçlarına veda etti. Kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile evli olan Cansu Tosun, saçlarını kendisi kesti.

Cansu Tosun uzun saçlarına veda etti! Yeni imajı şaşırttı

Oyuncu çift Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil, birlikteliklerini 2018 yılında nikah masasına taşımıştı. Ünlü çift, oğulları Marsel'i ise geçen yıl temmuz ayında kucaklarına almıştı.

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İki ay önce de Hollanda- Amsterdam'daki 3.5 milyon TL'lik evlerine giden ikili, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile beğeni topluyor.

SAÇINI KENDİ KESTİ

Cansu Tosun, bir ara rasta yaptırdığı ama kısaltmaya bile kıyamadığı saçlarını kestirdi. İlk makası da kendi attı.

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Tosun'un yeni imajı sosyal medyada büyük beğeni toplarken, eşi Erkan Kolçak Köstendil de eşinin fotoğrafına kalp emojisi koyarak beğenisini dile getirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Cansu Tosun Erkan Kolçak Köstendil
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