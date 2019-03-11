Capcom’un yeni oyunu Devil May Cry 5 crack’lendi

Capcom, uzun bir süre önce duyurduğu Devil May Cry 5’i bugün piyasaya sürdü. Sürdü sürmesine ancak Devil May Cry 5, Steam’de, PlayStation 4’te ve Xbox One’da 399 TL gibi oldukça yüksek bir fiyattan satışa sunulmuştu.

PS4 ve Xbox One sahipleri konsolda korsan oyun olmadığı için ya bu oyunu pas geçmiş ya da indirime girmesini PC sahipleri ise oyunun Crack’leneceği günü bekliyordu. PC sahiplerinin bekleyişi çok ama çok kısa sürdü. Çünkü DMC 5 çıktığı an crack’lendi.

Bildiğiniz gibi korsan oyunun önüne geçmek için işlemciyi yoran ve oyunun performansından yüzde 20 ila yüzde 30 arasında kayıp yaşatan Denuvo koruması kullanılıyor. Ancak Capcom bu korumayı DMC 5’te kullanmayarak oyunun anında crack’lenmesine neden oldu.

Muhtemelen DCM 5 satışları her ne kadar inceleme puanları çok yüksek olsa da PC’de beklenen rakama ulaşamayacak. Zaten DMC’nin kökeni konsollardı. Bu seri çok istek gelince PC’ye de göz kırpmıştı.

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