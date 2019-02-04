Captain Marvel’den Super Bowl’a özel tanıtım videosu

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SİNEMA TV  | 04.02.2019 08:53 | Son Güncelleme

Marvel hayranlarının vizyon tarihini sabırsızlıkla beklediği Captain Marvel’den Super Bowl’a özel yeni bir tanıtım yayımlandı.

Captain Marvel’den Super Bowl’a özel tanıtım videosu

Oscar ve Altın Küre ödüllü başarılı oyuncu Brie Larson’ı Captain Marvel rolünde izleyeceğimiz filmde ona Samuel L. Jackson, iki Oscar adayı Jude Law, Ben Mendelsohn, Lee Pace, Djimon Hounsou, dört Oscar adayı usta aktris Annette Bening, Phil Coulson olarak beyaz perdeye dönmeye hazırlanan Clark Gregg, Gemma Chan ve Lashana Lynch gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise Anna Boden ve Ryan Fleck ikilisi üstleniyor.

Brie Larson'un, Marvel evreninin en güçlü süper kahramanı Captain Marvel'i canlandıracağı filmde güzel oyuncu; süper güçleri olan Carol Danvers'in iki uzaylı ırkının savaşında ortada kalan dünyayı kurtarmak için çabalarken seyredeceğiz. Carol Danvers, geçmişte gezegenimizde yaşadığını ve burada bir hayatı olduğunu hatırlamaya başlayan genç bir kadın olarak güvenebileceği tek kişi ile iletişim kuracaktır. Geçmişini keşfettikçe kendine dair bilmediği yeni detayları keşfeden süper kahramanımız, bir yandan da özel klipte de gördüğümüz şekil değiştiren düşmanları Skrull ırkı ile onu ölümden kurtararak kendileri gibi güçlü yapan erdemli Kree ırkı arasındaki savaşta önemli bir rol oynamaktadır.

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Captain Marvel, 8 Mart'ta seyirciyle buluşacak.

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Captain Marvel Super Bowl Brie Larson

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