Captain Marvel ile Valkyrie duygusal bir ilişki yaşayacak mı?

Thor: Ragnarok filminden sonra Thor: Love and Thunder filminin de yönetmen koltuğuna oturan genç yönetmen Taika Waititi, filmle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Thor: Ragnarok filminde ilk kez karşımıza çıkan Tessa Thompson’ın canlandırdığı Valkyrie karakteriyle ilgili ortaya atılan Captain Marvel teorisi de ilk kez soruldu. Marvel hayranları Valkyrie ve Captain Marvel arasında duygusal bir ilişki olmasını istiyor.

Henüz Thor: Love and Thunder için hazırlıklara başlanmamış olsa da Natalie Portman, Chris Hemsworth ve Tessa Thompson'ın başrolünde yer alacağı filmin senaryo çalışmalar devam ediyor.

Marvel'ın başı daha önce Valkyrie karakteri ile belaya girmişti. Karakterin LGBTQ olduğunu belirten bir sahne çekilmiş olsa da, Marvel ve Disney bunun yayınlanmasına izin vermemişti. Bu durumda hayranlardan tepki geldi ve şirket geri çekilip durumu kabullenmek zorunda kaldı.

Hayranlar, bir süredir Captain Marvel ve Valkyrie'nin arasında yakınlaşma olmasını istediklerini belirtiyorlardı. Yönetmen Taika Waititi, bu isteğe şu yanıtı verdi:

Mesele şu ki, bence insanların Marvel ile ilgili ne istediklerini çok fazla söylemeleri tehlikeli bir şey. Çünkü o zaman diğer tarafa yönelme eğiliminde olacaklar. Bir noktadan sonra hayranların söylediklerini dinlemek istiyorsun. Ama aynı zamanda tamamen hayran yapımı bir film yaratmanın hiçbir anlamı yok. İnsanları şaşırtmak istiyorsun. Film çok daha büyük, gürültülü ve gösterişli olacak. Beni ilgilendiren şey yalnızca nasıl Ragnarok'un iki katı çılgınca bir şey yapabileceğimiz.

Thor: Love and Thunder, 29 Ekim 2021'de sinemalarda olacak.



