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Cardi B makyajsız haliyle gerçek saçlarının nasıl göründüğünü paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 13:43 | Son Güncelleme

Cardi B, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, saçlarının gerçekte nasıl göründüğünü gözler önüne serdi. Bikini giyerek ve makyajsız olarak video çeken B "Tamam çocuklar, saçlarım böyle" dedi...

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Cardi B, 67 milyon takipçisine gerçek yüzünü gösterdi. Genelde renkli peruklar takmayı tercih eden B, evde çektiği videosu ile dikkat çekti.

Gerçekte saçlarının nasıl göründüğünü gösteren 27 yaşındaki ünlü isim, makyaj yapmadan yaptığı paylaşımda “Tamam, saçlarım böyle. Saçımı kuruttuktan sonra puf puf görünüyor” dedi. Cardi her ne kadar saçlarını ‘Kıvırcık değil’ diye tanımlasa da, Instagram story’de paylaştığı gençlik yıllarına ait fotoğraflarda oldukça kıvırcık saçlara sahip olduğu görülüyor…


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