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Cardi B kızı Kulture adına Instagram açınca... Takipçi yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 16:25 | Son Güncelleme

Amerikalı rap şarkıcısı Cardi B'nin 2 yaşındaki kızı Kulture adına açtığı Instagram hesabı iki günde 660 bin takipçiye ulaştı.

Cardi B kızı Kulture adına Instagram açınca... Takipçi yağdı

Rap şarkıcısı Cardi B’nin 2 yaşındaki kızı, şöhret konusunda annesinin izinden gidiyor. Cardi B, küçük kızı Kulture için cumartesi günü Instagtam hesabı açtı ve “kulturekiari” adlı hesap 660 bin takipçi edindi.

Cardi B, kendisinin yönettiği hesap için, “Hey arkadaşlar, Bu, Kulture’ın resmi hesabı. Her şeyi pembe seviyorum. Sayfa benim idaremde” notunu yazdı.

Ekran Alıntısı

Kulture adına açılan hesaptan sadece anne Cardi B ve baba Offset takip ediliyor.

Cardi B, geçen hafta üç yıllık eşi rap şarkıcısı Offset’ten boşanma aşamasında olduklarını açıklamıştı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kendisine destek verdikleri için hayranlarına teşekkür etmişti.

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