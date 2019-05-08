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Cardi B'nin meme ucu detayı! Olay oldu

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ÜNLÜLER  | 08.05.2019 10:13 | Son Güncelleme

MET Gala'da giydiği kıyafetle olay olan Cardi B'nin meme ucu detayı olay oldu. B’nin meme uçlarının olduğu yerlere konan 2 adet yakutun fiyatı bakın ne kadarmış!

Cardi B'nin meme ucu detayı! Olay oldu

Cardi B'nin, geçtiğimiz gün düzenlenen MET Gala'da giydiği Thom Browne imzalı kıyafetiyle sosyal medyada olay olmuştu.

Rihanna’nın 2015 MET Gala’sında giydiği elbise ile büyük benzerliğiyle gündeme gelen elbisenin yapımı 84 gün sürmüş ve 35 kişilik bir ekibin çalıştığı elbiseye 30 bin tüy kullanılmış.

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Ama asıl bomba bu değil. Cardi B'nin elbisenindeki meme ucu detayları paha biçilemezmiş. B’nin meme uçlarının olduğu yerlere 2 adet yakut dün sosyal medyaya damga vurmuştu.

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Stefere Jewelry’in iki yakutunu meme ucu gibi tasarlayan Browne, bu yakutların her birinin 250 bin dolar olduğunu açıkladı.

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Cardi B ise bunu doğruladı ve “Onlardan birini kaybedersem, Birkin çantamı satmak zorunda kalırım” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Cardi B Cardi B met gala MET Gala

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