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"Çaresiz Değilim" projesi kapsamında halkın yoğun kullandığı yerlere broşür asıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 09.09.2020 11:10 | Son Güncelleme

Bilecik’te "Çaresiz Değilim" projesi kapsamında halkın yoğun kullandığı yerlere broşür asıldı.Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından kent merkezinde halkın yoğun kullandığı park ve bahçeler, otogar, mahalle muhtarları, resmi kurum ve kuruluşlar ile esnafların dükkan camlarına kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi eylemlerin önlenmesi amacıyla hazırlanan broşürler asıldı.

Bilecik’te "Çaresiz Değilim" projesi kapsamında halkın yoğun kullandığı yerlere broşür asıldı.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından kent merkezinde halkın yoğun kullandığı park ve bahçeler, otogar, mahalle muhtarları, resmi kurum ve kuruluşlar ile esnafların dükkan camlarına kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi eylemlerin önlenmesi amacıyla hazırlanan broşürler asıldı. Hazırlanan “Çaresiz Değilim” projesi kapsamında Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtıcı afiş ve broşür asımı/dağıtımı yapılarak bilgilendirme-bilinçlendirme çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

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