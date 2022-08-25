Komedi türündeki film, Türk sinemasının önemli yapımları arasında yer alıyor. Çarıklı Milyoner filminin oyuncu kadrosunda çok sayıda Yeşilçam yıldızı yer alıyor. Peki Çarıklı Milyoner ne zaman çekildi? Çarıklı Milyoner konusu nedir? İşte merak edilenler...

ÇARIKLI MİLYONER KONUSU

Hilmi Tok milyarder bir iş adamıdır. Bir gün tek başına kullandığı arabasıyla kaza yaparak ölür. Tüm mirasını köyde davulculuk yapan oğlu Bayram'a bırakmıştır. Bir anda Bayram hiç görmediği babasının mirasına konar. Ancak Bayram'ın akraba bozuntuları mirası Bayram'a yedirmemeye kararlıdır hatta bunun için Bayram'ı öldürmeye bile kalkışırlar fakat hiçbirinde amaçlarına ulaşamazlar.

Bayram ise sahte akrabalarının gerçek yüzünü anlamıştır ve mirası onlara vermemeye kararlıdır. Bu arada Bayram gazetede kendisi hakkında ileri geri yazılar yazan ve gerçek kimliğini bilmediği gazeteci Suna'ya aşık olur. Sonunda yazıları yazan gazetecinin Suna olduğunu öğrenir. Yaşadığı bunca olaya dayanamayan Bayram akıl hastanesine yatar.

ÇARIKLI MİLYONER OYUNCULARI

Kemal Sunal - Bayram Tok

Selim Naşit - Muhasebe Müdürü

Necla Nazır - Suna

Belkıs Dilligil - Meloş

Ali Şen - Hilmi Tok

Çetin Başaran

İhsan Yüce

Bilge Zobu

Reha Yurdakul - Osman Efendi

Hüseyin Kutman - Avukat Hürrem

Necdet Yakın - Cemil

Memduh Ün - Gazete Patronu

Nermin Denizci - Nermin

Ferdi Atuner - Cengiz



