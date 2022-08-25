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Çarıklı Milyoner ne zaman çekildi? Çarıklı Milyoner konusu nedir?

25.08.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1983 yapımı Çarıklı Milyoner filmi zaman zaman televizyon ekranlarında yerini alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet yer alıyor. Film hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki Çarıklı Milyoner ne zaman çekildi? Çarıklı Milyoner konusu nedir? İşte merak edilenler...

Çarıklı Milyoner ne zaman çekildi? Çarıklı Milyoner konusu nedir?

Komedi türündeki film, Türk sinemasının önemli yapımları arasında yer alıyor. Çarıklı Milyoner filminin oyuncu kadrosunda çok sayıda Yeşilçam yıldızı yer alıyor. Peki Çarıklı Milyoner ne zaman çekildi? Çarıklı Milyoner konusu nedir? İşte merak edilenler...

ÇARIKLI MİLYONER KONUSU

Hilmi Tok milyarder bir iş adamıdır. Bir gün tek başına kullandığı arabasıyla kaza yaparak ölür. Tüm mirasını köyde davulculuk yapan oğlu Bayram'a bırakmıştır. Bir anda Bayram hiç görmediği babasının mirasına konar. Ancak Bayram'ın akraba bozuntuları mirası Bayram'a yedirmemeye kararlıdır hatta bunun için Bayram'ı öldürmeye bile kalkışırlar fakat hiçbirinde amaçlarına ulaşamazlar.

Bayram ise sahte akrabalarının gerçek yüzünü anlamıştır ve mirası onlara vermemeye kararlıdır. Bu arada Bayram gazetede kendisi hakkında ileri geri yazılar yazan ve gerçek kimliğini bilmediği gazeteci Suna'ya aşık olur. Sonunda yazıları yazan gazetecinin Suna olduğunu öğrenir. Yaşadığı bunca olaya dayanamayan Bayram akıl hastanesine yatar.

ÇARIKLI MİLYONER OYUNCULARI

  • Kemal Sunal - Bayram Tok
  • Selim Naşit - Muhasebe Müdürü
  • Necla Nazır - Suna
  • Belkıs Dilligil - Meloş
  • Ali Şen - Hilmi Tok
  • Çetin Başaran
  • İhsan Yüce
  • Bilge Zobu
  • Reha Yurdakul - Osman Efendi
  • Hüseyin Kutman - Avukat Hürrem
  • Necdet Yakın - Cemil
  • Memduh Ün - Gazete Patronu
  • Nermin Denizci - Nermin
  • Ferdi Atuner - Cengiz


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Kemal Sunal çarıklı milyoner
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