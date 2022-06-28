Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş mini şortuyla bacak bacak üstüne atıp poz verdi!

Ekranların tanınan simalarından biri olan Emel Özkızıltaş son zamanlarda Instagram pozlarıyla magazin gündeminde yer almaya başladı. Güzelliğiyle dikkat çeken isim, son pozuyla yeniden gündeme geldi.

MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ!

Moda programının ardından sevilen program Çarkıfelek'te boy gösteren Emel Özkızıltaş sempatik tavırlarıyla seyircilerin aklına kazındı.

504 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından aktif olarak paylaşım yapan isim, mini şortlu pozuyla dikkat çekti.

Yaklaşık 12 bin beğeni alan o poza, "İnanılmazsın", "Güzeller güzeli" gibi yorumlar geldi.

Emel Özkızıltaş, sevilen program Gelinim Mutfakta'yı da sundu.

1986 doğumlu Özkızıltaş 36 yaşındadır.





