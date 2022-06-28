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Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş mini şortuyla bacak bacak üstüne atıp poz verdi!

28.06.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda yarışmasının ardından Çarkıfelek programındaki sunumuyla ve tavırlarıyla akıllara kazınan Emel Özkızıltaş son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla göze çarpıyor.

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş mini şortuyla bacak bacak üstüne atıp poz verdi!

Ekranların tanınan simalarından biri olan Emel Özkızıltaş son zamanlarda Instagram pozlarıyla magazin gündeminde yer almaya başladı. Güzelliğiyle dikkat çeken isim, son pozuyla yeniden gündeme geldi.

MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ!

Moda programının ardından sevilen program Çarkıfelek'te boy gösteren Emel Özkızıltaş sempatik tavırlarıyla seyircilerin aklına kazındı.

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş mini şortuyla bacak bacak üstüne atıp poz verdi!

504 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından aktif olarak paylaşım yapan isim, mini şortlu pozuyla dikkat çekti.

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş mini şortuyla bacak bacak üstüne atıp poz verdi!

Yaklaşık 12 bin beğeni alan o poza, "İnanılmazsın", "Güzeller güzeli" gibi yorumlar geldi.

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş mini şortuyla bacak bacak üstüne atıp poz verdi!

Emel Özkızıltaş, sevilen program Gelinim Mutfakta'yı da sundu.

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş mini şortuyla bacak bacak üstüne atıp poz verdi!

1986 doğumlu Özkızıltaş 36 yaşındadır.

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş mini şortuyla bacak bacak üstüne atıp poz verdi!

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş mini şortuyla bacak bacak üstüne atıp poz verdi!

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş mini şortuyla bacak bacak üstüne atıp poz verdi!

Çarkıfelek hostesi Emel Özkızıltaş mini şortuyla bacak bacak üstüne atıp poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Emel Özkızıltaş
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