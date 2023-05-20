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Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali şaşırttı! Bakan bir daha baktı

20.05.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmasının ardından Çarkıfelek programındaki sunumu ve tavırlarıyla hafızalara kazınan Emel Özkızıltaş sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son haliyle şaşırtan Emel Özkızıltaş değişimiyle dikkat çekiyor.

Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali şaşırttı! Bakan bir daha baktı

İşte Benim Stilim programı ile yıldızı parlayan ve ardından Mehmet Ali Erbil'in sunuculuğunu üstlendiği Çarkıfelek programında hosteslik yapan Emel Özkızıltaş konuşma tarzı ve hareketleri ile hafızalara kazandı.

işte benim stilim emel

Yer aldığı programlar sayesinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Özkızıltaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Sempatik tavırlaları ile dikkat çeken Emel Özkızıltaş'ın son hali herkesi şaşırttı.

çarkıfelek

Bir süredir ekranlardan uzak olan Emel Özkızıltaş'ın değişimi dikkatlerden kaçmadı. Emel Kızıltaş'ın son hali takipçilerinden tam not aldı.

Emel Özkızıltaş 1

Sosyal meyada; 'Mükemmel ötesi', 'Bu ne güzellik', 'Çok asil bir kadın', 'Dünya güzeli' gibi yorumlar yapıldı.

Emel Özkızıltaş 2

Emel Özkızıltaş 1986 yılında dünyaya geldi. Asıl mesleği kabin memurluğu olan Emel Özkızıltaş şarkıcı Abdullah Yıldız'ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almasının ardından Kanal D ekranında yayımlanan Bugün Ne Giysem ve İşte Benim Stilim adlı programlarda boy göstermiştir.

Emel Özkızıltaş 3

İşte Benim Stilim yarışmasında 2014 yılında birinci olan Emel Özkızıltaş kısa bir süre Çarkıfelek programında da görev aldı.

Emel Özkızıltaş 4

Son olarak 2021 yılında Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programında bir hafta sunuculuk yaptı.

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Emel Özkızıltaş 7

Emel Özkızıltaş 8

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