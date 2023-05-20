Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali şaşırttı! Bakan bir daha baktı

İşte Benim Stilim programı ile yıldızı parlayan ve ardından Mehmet Ali Erbil'in sunuculuğunu üstlendiği Çarkıfelek programında hosteslik yapan Emel Özkızıltaş konuşma tarzı ve hareketleri ile hafızalara kazandı.

Yer aldığı programlar sayesinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Özkızıltaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Sempatik tavırlaları ile dikkat çeken Emel Özkızıltaş'ın son hali herkesi şaşırttı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Emel Özkızıltaş'ın değişimi dikkatlerden kaçmadı. Emel Kızıltaş'ın son hali takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal meyada; 'Mükemmel ötesi', 'Bu ne güzellik', 'Çok asil bir kadın', 'Dünya güzeli' gibi yorumlar yapıldı.

Emel Özkızıltaş 1986 yılında dünyaya geldi. Asıl mesleği kabin memurluğu olan Emel Özkızıltaş şarkıcı Abdullah Yıldız'ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almasının ardından Kanal D ekranında yayımlanan Bugün Ne Giysem ve İşte Benim Stilim adlı programlarda boy göstermiştir.

İşte Benim Stilim yarışmasında 2014 yılında birinci olan Emel Özkızıltaş kısa bir süre Çarkıfelek programında da görev aldı.

Son olarak 2021 yılında Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programında bir hafta sunuculuk yaptı.



