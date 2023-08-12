Çarkıfelek'in unutulmaz hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali sosyal medyayı salladı! Adeta bambaşka biri

Farklı konuşma tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Emel Özkızıltaş, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. İşte Benim Stilim programı ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Özkızıltaş programın ardından Mehmet Ali Erbil'in sunuculuğunu üstlendiği Çarkıfelek programında hosteslik yaptı.

Yer aldığı programlar sayesinde büyük bir hayran kitlesi edinen Özkızıltaş, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Her paylaşımıyla olay olan ünlü ismin son hali herkesi şaşırttı.

Geçirdiği estetik operasyonla adeta bambaşka birine dönüşen Özkızıltaş'ı görenler tanımakta zorlandı.

Sosyal meyada Emel Özkızıltaş'a; 'Ne kadar değişmişsin', 'Bu ne güzellik', 'Çok asil bir kadın', 'Tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.

Emel Özkızıltaş 1986 yılında dünyaya geldi. Asıl mesleği kabin memurluğu olan Emel Özkızıltaş şarkıcı Abdullah Yıldız'ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almasının ardından Kanal D ekranında yayımlanan Bugün Ne Giysem ve İşte Benim Stilim adlı programlarında ekrana çıktı.

İşte Benim Stilim yarışmasında 2014 yılında birinci olan Emel Özkızıltaş kısa bir süre Çarkıfelek programında da görev aldı.

Son olarak 2021 yılında Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programında bir hafta sunuculuk yaptı.



