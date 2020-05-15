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Çarkıfelek'in yeni sunucusu hangi ünlü isim oldu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 12:10 | Son Güncelleme

Yeni sunucusuyla ekrana gelecek olan Çarkıfelek'ten ilk tanıtım... Kanal D’nin efsane programı Çarkıfelek, yeni sunucusu ve yeni bölümleriyle bayram ekranında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor...

Çarkıfelek'in yeni sunucusu hangi ünlü isim oldu?

Neşesi, eğlencesi ve birbirinden değerli ödülleriyle izleyici karşısına çıkacak olan Çarkıfelek’in sunuculuğunu oyuncu Onur Büyüktopçu üstlenecek. Klasikleşmiş etaplarına eklenen yeni oyunları, zengin çarşısı, nakit para ödülleri ve finaldeki büyük ödül arabasıyla ekrana gelecek programda, Emel Özkızıltaş yardımcı sunucu olarak yer alacak.

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Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü izleyici ile buluşacak programın ilk bölümüne ünlü isimler katılacak. Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Çarkıfelek, bayram neşesini doyasıya yaşatacak.

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Yayın Tarihi :24 Mayıs Pazar / 2020
Yayın Saati :20.00


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