Çarkıfelek meyvesinin tadı nasıl? Çarkıfelek meyvesinin tadı neye benziyor?

Bilimsel ismi passiflora olan çarkıfelek meyvesi, tropik bölgelerde yaygın olarak yetişmektedir. Passsion Fruit meyvesi olarak da bilinen bu meyve çiçeklerinin gösterişli ve çarka benzemesi nedeni ile Türkçe dilinde çarkıfelek meyvesi olarak isimlendirilmiştir.

Ferhan Petek

Hem lezzeti ile hem de insan sağlığına olan faydaları ile bilinen çarkıfelek meyvesi birçok kişi tarafından günlük beslenme rutinlerinde tercih edilmektedir. Sağlıklı beslenmeyi tercih eden kişilerin diyet listelerinde mutlaka yer alan bu meyve de diğer birçok yiyecek ve içecek gibi bilinçsizce tüketilmemeli gereğinden fazla miktarlarda yenmemelidir. Aksi takdirde bazı yan etkilere ya da alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Çarkıfelek meyvesinin tadı kadar görüntüsü de kendine hastır.

Çarkıfelek meyvesinin tadı nasıl olur?

Bağışıklık sistemini destekleyen çarkıfelek meyvesi içeriğinde yer alan mineraller ve vitaminler sayesinde özellikle soğuk kış günlerinde hastalıklara karşı vücudu korur. Ayrıca sindirim sistemine iyi gelir ve kalp sağlığını da destekler. Göz sağlığını ve cilt sağlığını koruyucu etkisi de bulunmaktadır.
Çok güçlü bir antioksidan ve lif kaynağı olduğu tespit edilen çarkıfelek meyvesi bu özellikleri ile insan sağlığına son derece faydalı bir besin olarak kabul edilmektedir. Besin değeri oldukça yüksek olan çarkıfelek tropikal bölgelerde yetişebilen egzotik meyveler arasında yer alır.

Farklı renklerde olan çarkıfelek meyvesinin tatları da rengine göre ya da olgunluk durumlarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Örnek olarak sarı kabuklu olan çarkıfeleğin tadı daha ekşi olurken mor renkteki çarkıfelek meyvesi genel olarak daha tatlı olur.

Çarkıfelek meyvesinin tadı neye benziyor?

Çarkıfelek meyvesinin sert bir dış kabuğu bulunur. Pasifflora bitkisinin ailesine bağlıdır ve oldukça besleyicidir. Mor ya da sarı renklerde olabilir tatları ve görüntüleri de bu duruma göre değişiklik gösterir. Meyvenin iç kısımları jelatine benzer bir yapıya sahiptir. Ayrıca içinde küçük siyah renkte çekirdekleri vardır.

Aynı zamanda hem tatlı hem de ekşi bir tada sahip olan çarkıfelek meyvesi kişilerin damak tadına göre farklı şekilde yorumlanabilmektedir. Kimileri için çarkıfelek limona ya da eriğe benzer bir ekşi ada sahiptir.

