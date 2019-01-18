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Çarpıcı konusuyla dikkat çeken Vurgun dizisinin 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 18.01.2019 21:05 | Son Güncelleme

Vurgun dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı. Erkan Petekkaya, Emre Kınay ve Deniz Çakır'ın merakla beklenen dizisi Vurgun'un konusu nedir? İşte Vurgun birinci bölümden yeni fragman.

FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan, yapımcılığını GOLD Film/Faruk Turgut’un üstlendiği, Altan Dönmez’in yönettiği ve senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdur’un kaleme aldığı, merakla beklenen Vurgun ekrana gelmek için gün sayıyor.

Çekimleri son hız devam eden dizide Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay’a, Begüm Birgören, Cemal Toktaş, Altan Erkekli, Aliye Uzunatağan, İnanç Konukçu, Mehmet Bozdoğan, Berna Koraltürk, Filiz Ahmet ile Cenk Kangöz gibi sevilen oyuncular eşlik ediyor. Vurgun dizisi, 10 yıl sonra komadan uyanan Kemal'in eşi ve Reyhan’ın hikayesini anlatıyor. Vurgun dizisi Şubat ayında Fox TV'de yayınlanmaya başlayacak.

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