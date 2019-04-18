Çarpışma 18. bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Bu akşam yayınlanacak yeni bölüm için nefesler tutuldu!

Başarılı bir polis olan Kadir, karısını ve kızını bir terör saldırısında kaybetmesinin ardından hayata küser. Kendisini bu olaydan sorumlu tutması yaşamla olan bütün bağlarını kopartmıştır. Tam bu sırada sebep olduğu bir araba kazası hem kendisinin hem de kazaya karışanların kaderini değiştirir. Birbirine giren dört araba dört insanın da hayatını birbirine bağlayacaktır. Kesişen bu yolda eskisi gibi olmayacak hayatlar, koşuşturmalar, kavgalar ve aşk ilişkileri belirleyecektir.

Çarpışma yeni bölümünün 2. fragmanını izlemek için TIKLAYINIZ!

ÇARPIŞMA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çarpışma’nın yayınlanan son bölümünde Cansız yerde yatan Kadir’in yanına kadar gelmiş ve ölmemesi için dua etmiştir. Son anda gelen bir telefon Cansız’a Kadir’in oğlu olduğunu söyler. Bunu yapan ise Zeynep’tir. Böylelikle Kadir’in hayatını kurtarmıştır ama Cansız da hiç bilmemesi gereken bir gerçeği öğrenmiştir. Hastaneye gelenler arasında Cansız da vardır. Asiye’nin karşısına çıkar ve Kadir’in gerçekten Yusuf olup olmadığını sorar. Kadir gerçekten Yusuf’tur ama Asiye’nin dile getirdiği bir başka sorun vardır. Cansız, aynı zamanda Kadir’in kızını ve karısını öldüren kişidir. Şimdi Cansız ve Kadir için yeni bir dönem başlayacaktır. Hastaneye gelenler arasında olan Veli, Zeynep’ten hesap sormaya kalkar. Zeynep ise bunların altında kalmaz. Belma’yı vuran Selim gittikçe kontrolünü kaybeder. Kendisini daha güçlü görmesi yaptığı en büyük hata olur.