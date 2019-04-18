Çarpışma 18. bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Bu akşam yayınlanacak yeni bölüm için nefesler tutuldu!

Başarılı bir polis olan Kadir, karısını ve kızını bir terör saldırısında kaybetmesinin ardından hayata küser. Kendisini bu olaydan sorumlu tutması yaşamla olan bütün bağlarını kopartmıştır. Tam bu sırada sebep olduğu bir araba kazası hem kendisinin hem de kazaya karışanların kaderini değiştirir. Birbirine giren dört araba dört insanın da hayatını birbirine bağlayacaktır. Kesişen bu yolda eskisi gibi olmayacak hayatlar, koşuşturmalar, kavgalar ve aşk ilişkileri belirleyecektir.
Çarpışma yeni bölümünün 2. fragmanını izlemek için TIKLAYINIZ!
Çarpışma’nın yayınlanan son bölümünde Cansız yerde yatan Kadir’in yanına kadar gelmiş ve ölmemesi için dua etmiştir. Son anda gelen bir telefon Cansız’a Kadir’in oğlu olduğunu söyler. Bunu yapan ise Zeynep’tir. Böylelikle Kadir’in hayatını kurtarmıştır ama Cansız da hiç bilmemesi gereken bir gerçeği öğrenmiştir. Hastaneye gelenler arasında Cansız da vardır. Asiye’nin karşısına çıkar ve Kadir’in gerçekten Yusuf olup olmadığını sorar. Kadir gerçekten Yusuf’tur ama Asiye’nin dile getirdiği bir başka sorun vardır. Cansız, aynı zamanda Kadir’in kızını ve karısını öldüren kişidir. Şimdi Cansız ve Kadir için yeni bir dönem başlayacaktır. Hastaneye gelenler arasında olan Veli, Zeynep’ten hesap sormaya kalkar. Zeynep ise bunların altında kalmaz. Belma’yı vuran Selim gittikçe kontrolünü kaybeder. Kendisini daha güçlü görmesi yaptığı en büyük hata olur.
Çarpışma dizisinin 18 bölümü ile ilgili yayınlanan ilk fragmanın ardından ikinci fragman da geldi. Dizinin bitmesinin ardından yayınlanan 18. bölümün ilk sahnesinde Kadir, Veli’nin karşısına çıkmış ve elindeki bilgi karşılığında Zeynep’i kurtaracak belgeleri istemişti. İlk fragmanda ise Ivan’ın kim olduğuna dair bilgi verilmişti. Kadir ve Veli’nin peşine düşmek için gelen Ivan oldukça tehlikeli bi isimdi. Zeynep nezarete doğru giderken Aylin’i Kadir’e emanet eder. Kadir, Zeynep’e ne pahasına olursa olsun onu oradan çıkaracağını söyleyecektir. Nezarette olan Zeynep sarışın bir kadın tarafından rahatsız edilir. Kadir’in Zeynep’e bir şey olması halinde seni bulurum diye meydan okuduğu adamın bu olaylarda rolü ne? Cemre annesinin günlüğünü okuyacak mı? Kerem’i bu kadar öfkelendiren ne? Ivan, Veli ve Kadir arasına neler yaşanacak? Zeynep hapisten kurtulabilecek mi? Bu ve bunun gibi soruların yanıtları perşembe akşamı Show Tv’de olacak Çarpışma’nın yeni bölümünde.
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