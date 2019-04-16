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Çarpışma 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde izleyenleri neler bekliyor?

kutay.kaya kutay.kaya
SİNEMA TV  | 16.04.2019 08:35 | Son Güncelleme

Başlayalı çok uzun zaman olmamasına rağmen kendisini binlerce kişiye sevdirmiş olan ve tüm Türkiye’de severek izlenen Çarpışma dizisinin 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Kadir için verilen infaz emri yürekleri ağızlara getiriyor. Peki Kadir’in celladı kim olacak? Diziye girecek sürpriz isim kim? Kerem ölüyor mu? İşte Çarpışma 18. bölüm Fragmanı detayları…

Çarpışma 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde izleyenleri neler bekliyor?

Senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı Çarpışma dizisinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar yapıyor. Tüm Türkiye’de severek izlenen dizi Çarpışma’nın 18.bölüm fragmanı yayınlandı. Çarpışma Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz, Erkan Can gibi ünlü oyunculara ev sahipliği yapıyor. Bir sonraki bölümü merakla bekleyen izleyiciler için yeni bölümün yine çok hareketli olacağını söyleyebiliriz. Yeni bölümde tempo yükseliyor ve ipler geriliyor.

Çarpışma dizisi 18. bölüm fragmanını izlemek için TIKLAYINIZ!

ÇARPIŞMA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ülkemizdeki sevilen pek çok dizinin yapımcılığını Kerem Çatay ve Pelin Diştaş’ın üstlendiği Ay Yapım’ın Show TV’deki dizilerinden bir tanesi de Çarpışma. Dizi başlayalı henüz çok olmasa da hareketli ve aksiyonlu sahneleri, romantik detayları, sağlam oyuncu kadrosu gibi unsurlarla şimdiden zirvelerdeki dizilerden bir tanesi oldu.

Kadir Haydar’a sorduğu “Cellat kim?” sorusuyla gerilimi yükseltiyor. Sorunun cevabından hoşlanmayan Adalı yeni bir plan yapıyor. Kadir Zeynep’i çıkaracağına söz verirken Meral başını belaya sokuyor. Kerem ise kendini isteyerek ateşe atıyor.

ÇARPIŞMA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çarpışma dizisinin 17. bölümünde Kadir Selim yüzünden yaralandı ve tekrar ayağa kalktı. Zeynep zimmetine para geçirmek sebebiyle gözaltına alındı. Dizinin son dakikalarında Selim, Cansız yüzünden çok büyük bir tehlikeyle karşılaştı.

Kadir’in yaralı bir şekilde yerde yattığını gören Cansız hemen Kadir’in yanına geldi. Yarasını kontrol ederken Kadir’deki çelik yeleği görünce rahat bir nefes aldı. Fakat daha sonra sırtından damlayan kanlar yüzünden yeniden endişeye kapıldı. Haydar da Kadir’in yanına gelerek onu hastaneye kaldırdı ve Kadir acil olarak ameliyata alındı. Neyse ki Kadir’in sırtına isabet eden mermi başarılı şekilde oradan çıkarıldı ve hayati tehlikeyi atlatarak yeniden ayağa kalktı.

Cansız Kadir’in yattığı hastaneye gelerek Asiye’ye oğlunun kim olduğunu sordu. Asiye ise Cansız’a gerçekleri itiraf etti. Tüm bunlar yaşanırken Selim, Belma ve Demir’in ihanetini öğrendi ve sonunda Belma’yı vurdu. Yürekleri ağızlara getiren sahnelerden olan bu sahne sonucunda Selim Belma’nın öldüğünü düşündü. Amacı bu olmadığı için ne yapacağını bilemedi. Cansız, Selim ve Veli buluşarak kozlarını paylaştı. Selim kurtarılmayı beklediğini ve bunu Cansız’ın yapacağını söyledi. Kadir’i de işin içine sokan Selim eğer kendisini kurtarmazsa ona her şeyi anlatacağından bahsetti. Cansız da altta kalmadı ve Selim’i Cemre’yi öldürmekle tehdit etti. elim öldürdüğü karısının mezarına gittiğinde yalnız olmadığını, onu gizlice Kerem’in takip ettiğini bilmiyordu. Selim silahını Kerem’e doğrulttuğu sırada Kadir de Selim’e aynı şekilde karşılık verdi ve ondan teslim olmasını istedi.


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