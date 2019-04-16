Çarpışma 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde izleyenleri neler bekliyor?

Senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı Çarpışma dizisinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar yapıyor. Tüm Türkiye’de severek izlenen dizi Çarpışma’nın 18.bölüm fragmanı yayınlandı. Çarpışma Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz, Erkan Can gibi ünlü oyunculara ev sahipliği yapıyor. Bir sonraki bölümü merakla bekleyen izleyiciler için yeni bölümün yine çok hareketli olacağını söyleyebiliriz. Yeni bölümde tempo yükseliyor ve ipler geriliyor.

Çarpışma dizisi 18. bölüm fragmanını izlemek için TIKLAYINIZ!

ÇARPIŞMA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ülkemizdeki sevilen pek çok dizinin yapımcılığını Kerem Çatay ve Pelin Diştaş’ın üstlendiği Ay Yapım’ın Show TV’deki dizilerinden bir tanesi de Çarpışma. Dizi başlayalı henüz çok olmasa da hareketli ve aksiyonlu sahneleri, romantik detayları, sağlam oyuncu kadrosu gibi unsurlarla şimdiden zirvelerdeki dizilerden bir tanesi oldu.

Kadir Haydar’a sorduğu “Cellat kim?” sorusuyla gerilimi yükseltiyor. Sorunun cevabından hoşlanmayan Adalı yeni bir plan yapıyor. Kadir Zeynep’i çıkaracağına söz verirken Meral başını belaya sokuyor. Kerem ise kendini isteyerek ateşe atıyor.