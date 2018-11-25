Çarpışma 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çarpışma'da Kadir ve Zeynep eski sevgili mi?

Show TV’nin Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayan yeni dizisi “Çarpışma”nın merakla beklenen 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kızını ve karısını kaybettiği yere giden Kadir acı dolu o anları tekrar yaşarken, Haydar’ın “Bazı şeyleri arkada bırakmayı bileceksin, yoksa yaşanmaz!” nasihati dikkat çekiyor. Kızını kurtarmak için Veli’ye ulaşmaya çalışan Zeynep’in duyduğu ateş sesiyle irkildiği heyecan dolu tanıtımda Cemre, kendisini yaralayan ve aracına çarpanın aynı kişi olduğunu öğrenip, polise bilgi veriyor. Silah çekerek durdurmaya çalıştığı kişinin Zeynep olduğunu gören Kadir’in ne tepki vereceği ise merakla bekleniyor.

ÇARPIŞMA’NIN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çarpışma geçtiğimiz Perşembe akşamı nefes kesen ilk bölümüyle ekrana geldi. Ailesiyle mutlu bir hayat süren baş komiser Kadir, karısını ve kızını bir terör eyleminde kaybedince olanlar yüzünden büyük bir suçluluk duydu. Çektiği acı onu yaşamdan vazgeçme noktasına getirirken Zeynep’in başı ise kocası Galip’in borçları yüzünden derde girdi. Kocasının borçlarına karşılık Veli tarafından kızı rehin alınan Zeynep, çalıştığı bankadan yüklüce para çaldı. Hapisten yeni çıkan ve büyük bir çıkmaza giren Kerem ise arkadaşı Yakup’la birlikte soymak için girdikleri evde Cemre’ye yakalandı. Anlık bir refleksle Cemre’yi karnından bıçaklayan Kerem kaçarken, Yakup’un aklı Cemre’nin evinde çektiği görüntülerdeydi. Yaralı halde arabasına binen Cemre’nin Kerem’in aracına; yaşamdan vazgeçme noktasına gelen Kadir’in ise kızını kurtarmak için yola çıkan Zeynep’in aracına çarptığı kaza aslında bu dört kişinin hayatlarına birbirine bağladı. Final sahnesinde Zeynep’in “Kadir!” sözleri izleyenleri şaşırtırken, dizinin heyecan dolu hikayesine duyulan merakı arttırdı.