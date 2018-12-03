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Çarpışma 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 'Kıyamet kopacak biliyorsun değil mi?'

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.12.2018 01:11 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak ve Elçin Sangu'nun başrollerinde oynadığı Çarpışma'nın yeni bölümünde, Kadir’in Cemre’yi bıçaklayanın Kerem olduğunu öğreniyor. Kadir kaza sonrası ortaya çıkan tesadüfler zinciri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Haydar’ın ‘Kıyamet kopacak, biliyorsun değil mi ?’ sözleri ise bundan sonra yaşanacakların da habercisi oluyor. İşte Çarpışma 3. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Çarpışma 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 'Kıyamet kopacak biliyorsun değil mi?'

“KIYAMET KOPACAK!”
Show TV’nin heyecanı her hafta daha da artan hikayesi, yüksek temposu ve çarpıcı sahneleriyle izleyicilerini ekrana kilitleyen Ay Yapım imzalı dizisi ‘Çarpışma’nın merakla beklenen 3. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kadir’in Cemre’yi bıçaklayanın Kerem olduğunu öğrendiği ve şoke olduğu tanıtımda, yine Kadir kaza sonrası ortaya çıkan tesadüfler zinciri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Haydar’ın ‘Kıyamet kopacak, biliyorsun değil mi ?’ sözleri ise bundan sonra yaşanacakların da habercisi oluyor.
‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

Çarpışma (4)

ÇARPIŞMA’NIN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Kaza sonrası Kadir’i tanıyan ve ona yardım etmek ile kızını kurtarmak arasında büyük bir ikilemde kalan Zeynep, olay yerinden ayrılıp, kızını almak için Veli’nin belirlediği adrese gitti. Veli, işe polisin karıştığını anlayınca bulunduğu yeri terk etti. Kadir ve Zeynep’in birbirlerini nereden tanıdıkları ve aralarındaki bağ ortaya çıktı. Cemre’nin kendisini yaralayan ve aracına çarpanın aynı kişi olduğunu öğrendiği bölümde Kerem ise, taburcu olur olmaz Yakup ve Meral’e ulaşmaya çalıştı. Kızını bulmak için ölümü göze alarak polisten kaçan Zeynep, karşısında Kadir’i buldu. Zeynep, Kadir’in güven veren sözleriyle yeniden umutlanırken, Kadir de göreve geri döndüğünün sinyallerini verdi. Dizinin bölüm finalinde ise; Veli, madalyonuyla kendisini Kadir’e hatırlatttı. İkilinin geçmişten gelen bir hukukunun olduğu anlaşılırken, ’Veli, Kadir’i nereden tanıyor? sorusu akıllara geldi, bundan sonra yaşanacaklar merak uyandırdı.

Çarpışma 2. bölüm final sahnesinde ise, polisler Zeynep'i banka soymak suçundan karakola götürürken Kadir ortaya çıktı ve Zeynep'i aldı. Kadir, Zeynep'e 'Ben kızını bulmadan bir yere gidemezsin' dedi. O sırada ise mendil satan bir çocuk Kadir'e bir kolye uzattı. Kadir kolyeyi görünce geçmişe gitti ve Veli'yle yaşadıklarını hatırladı. Yolun kenarından Kadir ve Zeynep'i izleyen Veli ise Kadir'le birlikte öleceğini söyledi.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.


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