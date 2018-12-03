Çarpışma 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 'Kıyamet kopacak biliyorsun değil mi?'

“KIYAMET KOPACAK!”

Show TV’nin heyecanı her hafta daha da artan hikayesi, yüksek temposu ve çarpıcı sahneleriyle izleyicilerini ekrana kilitleyen Ay Yapım imzalı dizisi ‘Çarpışma’nın merakla beklenen 3. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kadir’in Cemre’yi bıçaklayanın Kerem olduğunu öğrendiği ve şoke olduğu tanıtımda, yine Kadir kaza sonrası ortaya çıkan tesadüfler zinciri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Haydar’ın ‘Kıyamet kopacak, biliyorsun değil mi ?’ sözleri ise bundan sonra yaşanacakların da habercisi oluyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇARPIŞMA’NIN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Kaza sonrası Kadir’i tanıyan ve ona yardım etmek ile kızını kurtarmak arasında büyük bir ikilemde kalan Zeynep, olay yerinden ayrılıp, kızını almak için Veli’nin belirlediği adrese gitti. Veli, işe polisin karıştığını anlayınca bulunduğu yeri terk etti. Kadir ve Zeynep’in birbirlerini nereden tanıdıkları ve aralarındaki bağ ortaya çıktı. Cemre’nin kendisini yaralayan ve aracına çarpanın aynı kişi olduğunu öğrendiği bölümde Kerem ise, taburcu olur olmaz Yakup ve Meral’e ulaşmaya çalıştı. Kızını bulmak için ölümü göze alarak polisten kaçan Zeynep, karşısında Kadir’i buldu. Zeynep, Kadir’in güven veren sözleriyle yeniden umutlanırken, Kadir de göreve geri döndüğünün sinyallerini verdi. Dizinin bölüm finalinde ise; Veli, madalyonuyla kendisini Kadir’e hatırlatttı. İkilinin geçmişten gelen bir hukukunun olduğu anlaşılırken, ’Veli, Kadir’i nereden tanıyor? sorusu akıllara geldi, bundan sonra yaşanacaklar merak uyandırdı.