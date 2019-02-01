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Çarpışma'da Cem Karaca'nın şarkısı sansürlendi, oğlu isyan etti!

DİZİ HABERLERİ  | 01.02.2019 23:42 | Son Güncelleme

Show TV ekranlarında yayınlanan Çarpışma dizisinde usta sanatçı Cem Karaca'nın 'Namus Belası' şarkısına sansür uygulanması, Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca'yı sosyal medya hesabından isyan ettirdi.

Çarpışma'da Cem Karaca'nın şarkısı sansürlendi, oğlu isyan etti!

Show TV'de yayınlanan Çarpışma dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümündeki bir sahnede Türk müziğinin usta sanatçılarından merhum Cem Karaca'nın 'Namus Belası' şarkısına yer verildi. Ancak şarkıdaki "Yüz bin kere tövbe eder yine şarap içeriz" kısmı sansürlendi.

Şarkının sansürlenmesine tepki gösteren Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Twitterdan öğrendiğim kadarı ile Cem Karaca Namus Belası kullanılan bir dizide şarkının sözlerine sansür uygulanmış! Sizler harbiden gerizekalısınız! Yıllarca sansürle mücadele ettik demek hala mücadeleye devam! Bunun hesabını sormak şart oldu… Hadi bakalım çarpışmaaa."

emrj


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Anahtar Kelimeler:
Cem Karaca Emrah Karaca Çarpışma

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