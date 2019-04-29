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Çarpışma'da Kadir, babası Cansız'ı öldürüyor mu? Çarpışma 20. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 29.04.2019 20:15 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarpışma yeni bölümde, Kadir’in silahını Zarif’e doğrultarak Veli’ye “Cansız bu adam mı?” diye sorduğu anlarda gerilim yükseliyor. Kadir ile Zarif arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Kadir, Zarif’in Cansız olduğunu öğrenecek mi; Kadir, baba katili mi olacak soruları da merak ve heyecan uyandırıyor.

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 20. bölüm tanıtımı yayınlandı.

ÇARPIŞMA’NIN 19. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Çarpışma’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 19. bölümünde; Ivan, bombanın uzaktan kumandasına basınca, kendi adamlarının içinde olduğu arabadaki bomba patladı. Cansız’ın, Kadir’in arabasına bomba yerleştiren Başkomiser Ahmet’i takip ettiği, onu tehdit ederek Kadir’in arabasındaki bombayı etkisiz hale getirttiği ve başka bir bombayı Ivan’ın adamlarının arabasına koydurduğu ortaya çıktı. Ivan’ın adamları patlayan bombanın ardından Kadir’lerin üzerine bu kez mermi yağdırdı. Bu anlarda da sahneye Cansız’ın adamları çıktı ve Ivan’ın adamlarını öldürerek, Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem’i kurtardı. Kadir bir yandan Ivan’ın, diğer yandan da kendisini koruyan kişinin kim olduğunu öğrenmenin peşine düştü. Kadir ve Veli’nin de Ivan’ı bulma konusunda işbirliği yaptıkları anlaşıldı. Plana göre Veli, Ivan’ın tuzağına düşmüş gibi davrandı. Kadir de Veli’nin üzerindeki cihazdan Ivan’ın gizlendiği yeri tespit etti. Kerem ve Cemre, Cemre’nin fikri ile Yakup’u ve Meral’i bulmak için Demir’den yardım istemeye gitti. Cemre, Demir’le konuştu ve onu, Meral’i kurtarma konusunda yardım etmeye ikna etti. Yakup, Demir’in oyununa geldi ve Kerem onu yakaladı. Kerem, Yakup’un yer göstermesi ile Meral’i buldu ve kurtardı. Yakup ise, Kerem’in elinden kaçmayı başardı. Kadir, Ivan’ın saklandığı yeri buldu. Onu öldürmek üzereyken, Ivan’ın adamları Veli’yle görüşmeye geldiğini zanneden Zeynep’i yakaladı. Kadir silahını bırakmak zorunda kaldı. Ivan, Kadir’e kendisini koruyanın Cansız, Veli’ye de ailesini katletme emrini verenin yine Cansız olduğunu söyledi. Kadir, Veli ve Zeynep duyduklarıyla şoke oldu. Ivan; Kadir, Veli ve Zeynep’i öldürmek üzereyken Cansız ve adamları ansızın içeriye girdi. Cansız, Ivan’ı öldürdü, Kadir, Zeynep ve Veli’yi de son anda ölümden kurtardı.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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