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Çarpışma'da Kadir büyük bir pusunun ortasına düşüyor! Çarpışma 14. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 15.03.2019 00:23 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin 14. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çarpışma yeni bölüm fragmanında, Veli’nin ‘Kadir Adalı ölmeye geldi!’ sözlerinin ardından, Kadir’in kalabalık bir grupla ölesiye kavgaya girişmesi, Kadir’in büyük bir pusunun ortasına düştüğüne işaret ederken, akıllara “Kadir’e ne olacak?” sorusu geliyor. Peki Çarpışma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Çarpışma 14. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 14. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Aksiyon, aşk ve duygu yüklü anlarla örülü çarpıcı tanıtımda; Kadir ile Zeynep aşkının rüya gibi devam ettiği görülürken, Kerem ve Cemre arasındaki buzların da erimeye başladığı anlaşılıyor. Kadir ile Asiye’nin karşı karşıya geldiği anlarda, Kadir’in ‘Benim babam nerde?’ sorusuna, Asiye’nin vereceği cevap merak uyandırıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle 21 Mart Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇARPIŞMA’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
‘Çarpışma’nın Perşembe akşamı ekrana gelecek 14. bölümünün konusu şöyle; Kadir ve Zarif zannettiği Cansız hala karşı karşıyadır. Aralarında çok sert bir söz düellosu yaşanır. Bu sırada Kadir, Zarif’le pazarlık yapabileceği bir detay yakalar. Ama bunun, Cansız’ın kurduğu ve ölümle sonlanabilecek bir pusu olduğundan habersizdir. Cansız’ın, Kadir’in kendi oğlu olduğunu öğrenmesinden endişe duyan Veli, büyük bir stres altındadır. Zira bu gerçeğin ortaya çıkması, Veli’nin sonu demektir. Diğer yanda Kadir ile Zeynep aşkı; tatlı kıskançlıklar, ilk kez söylenen güzel sözler, yapılan sürprizlerle rüya gibi devam etmektedir. Zeynep’in en büyük sürprizi ise, Kadir’in ne tepki vereceğini bilmeden Asiye ile onu yan yana getirmek olur. Kerem ise, tam da Cemre ile aralarını düzeltmeye başlamışken, birden kendini Demir ve Yakup’un kurduğu büyük kumpasın ortasında bulur. Kadir’in gücünü sınayan Cansız planını yapar, kararını verir. Kadir’i ölüme adım adım gönderecektir. Kadir’in yaşadığı her gün, ölümün soğuk yüzünü gören Veli’nin ise bu kadar beklemeye tahammülü yoktur. Veli, şeytani bir plan yapar ve Kadir ile Cansız’ı birbirlerinin önüne atar. Kıyametin kopması artık çok yakındır.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.


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