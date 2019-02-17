MAGAZİN

Çarpışma'da Kadir ve Veli'nin büyük kapışması! Çarpışma 11. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 17.02.2019 20:10 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin 11. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çarpışma'nın yeni bölüm fragmanında Kadir’in, Aylin’in yakın zamanda Veli’yle görüştüklerini ağzından kaçırmasıyla Zeynep’in kendisine yalan söylediğini anlaşırken, Kadir ve Zeynep’i büyük bir krizin beklediği görülüyor. Çarpışma yeni bölümde Adalı ve Veli arasında büyük kapışma yaşanıyor. İşte Çarpışma 11. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 11. bölüm tanıtımı yayınlandı. Tüm hızıyla devam eden Kerem-Cemre aşkının, Meral’in tehdidi altında olduğunun anlaşıldığı tanıtımda, Adalı ve Veli bir kez daha karşı karşıya geliyor ve bu kez yumruklar konuşuyor. Adalı ve Veli, Zeynep ve Kadir arasında şimdi neler yaşanacak soruları ise merak uyandırıyor.

ÇARPIŞMA’NIN 10. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Çarpışma’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 10. bölümünde; Veli, Zeynep’e telefonla ulaştı ve onunla görüşmek istediğini söyledi. Veli, Zeynep’e Kadir’in babasının da yaşadığını söyledi. Zeynep, Aylin’le birlikte Veli’yle buluştu. Zeynep, Veli’den Kadir’in babasının da Kadir’i öldü bildiğini öğrendi. Asiye habersizce Selim’in ofisine geldi ve Zeynep’in odasına gitti. Asiye, Zeynep’e Veli’yi tanıyıp tanımadığını sordu. Selim, Veli’ye haber verdi. Veli gelene kadar Asiye, Zeynep’e Veli’nin onu nasıl bulduğunu anlattı. Zeynep, Asiye’nin Kadir’in annesi olduğunu anladı. Meltem’i öldüren Adem, defin sonrasında mezarlığa gitti. Önce Meltem’in sonra da Veli’nin kardeşi Pınar’ın mezarlarına çiçek bıraktı. Adalı bu anları gördü. Pınar’ın mezarına giden Kadir, Pınar Cevher ismini görünce Adem’in Veli’nin ikinci muhbiri olduğunu anladı. Cemre’den Adem’in Veli’yi cezaevinde ziyaret edip etmediğini araştırmasını isteyen Adalı, aradığı cevabı aldı ve Adem’in muhbir olduğundan emin oldu. Mahallenin bir çocuğundan Yakup ile Cemil’in silah satın aldıklarını öğrenen Adalı, bu ikiliyi takibe aldı. Veli için soyguna gelen Yakup ile Cemil’e Adem de güvenlik desteği verdi. Paraları alıp çıktıkları sırada karşılarında Kadir’i gördüler. Adem, Kadir’e ateş etti ve fırsattan istifade her biri, bir yana kaçtı. Kadir, Adem’in peşine düştü. Adem bir binaya girdi. Kadir onu köşeye sıkıştırdığını düşünürken bölüm finalinde, Adem ansızın ortaya çıktı ve silahını Kadir’in başına dayadı. Ve birden bir el silah sesi duyuldu…

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

PARTNERİki ünlünün hayatlarını değiştiren kararlarıİki ünlünün hayatlarını değiştiren kararları
İstanbullu Gelin'de Faruk'tan Süreyya'ya müthiş sürpriz!İstanbullu Gelin'de Faruk'tan Süreyya'ya müthiş sürpriz!
Zalim İstanbul'un kadrosu belli oldu!Zalim İstanbul'un kadrosu belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çarpışma çarpışma 11. yeni bölüm izle çarpışma 11. yeni bölüm fragman

En Çok Okunan Haberler

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Mustafa Sarıgül'den müjde! Söz verip açıkladı

Mustafa Sarıgül'den müjde! Söz verip açıkladı

Yeni sevgili merak etti: Enişte ne demek?

Yeni sevgili merak etti: Enişte ne demek?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kardeş Çocukları olmaz denileni yaptı! Reyting rekoru kıran diziyi tahtından etti

Kardeş Çocukları olmaz denileni yaptı! Reyting rekoru kıran diziyi tahtından etti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukur'da Koçovalılar ve Karakuzular'ın meydan kavgası! Çukur 53. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Çukur'da Koçovalılar ve Karakuzular'ın meydan kavgası!

İstanbullu Gelin'de Faruk'tan Süreyya'ya müthiş sürpriz! İstanbullu Gelin 72. son bölüm izle!

İstanbullu Gelin'de Faruk'tan Süreyya'ya müthiş sürpriz!

Kanal D'nin yeni dizisi Zalim İstanbul'un konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu

Zalim İstanbul'un kadrosu belli oldu!

The Handmaid's Tale 3. yeni sezon ne zaman başlıyor?

The Handmaid's Tale hayranlarına müjde!

Necati Şaşmaz imzalı Nöbet dizisinden yeni fragman!

Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden yeni fragman!

Çarpışma'da Adem Kadir'i vurdu mu? Çarpışma dizisi 10. son bölüm izle!

Çarpışma'da Kadir'e ihanet şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.