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Çarpışma'da Kadir ve Veli'nin geçmişlerindeki büyük sırrı ortaya çıkıyor! Çarpışma 3. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 05.12.2018 02:24 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çarpışma'nın 3. yeni bölümünde Kadir ve Veli arasında geçmişte yaşanan korkunç olay ortaya çıkıyor. Geçmişte Kadir'le birlikte görev yapan bir polis olan Veli’nin yaşadığı acı olay sonrasında Kadir’e hitaben “Sana söz veriyorum, seni bütün zaaflarından paramparça edeceğim!” sözleriyle intikam yemini etmesi dikkat çekiyor. Peki Kadir ve Veli'nin geçmişteki sırrı nedir? İşte Çarpışma dizisi 3. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Çarpışma'da Kadir ve Veli'nin geçmişlerindeki büyük sırrı ortaya çıkıyor! Çarpışma 3. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Show TV’nin, Ay Yapım imzalı dizisi ‘Çarpışma’nın yayınlanan 3. bölüm 2. tanıtımı, heyecanın bundan sonra daha da artacağının ipuçlarını verirken, izleyicilerini de meraklandırdı. Veli’nin geçmişte Kadir’e hitaben “Sana söz veriyorum, seni bütün zaaflarından paramparça edeceğim!” sözleriyle intikam yemini edip, nefretini haykırdığı tanıtımda, Zeynep, annesiyle ilgili sorusuyla Kadir’i can evinden vuruyor. Belma ile Demir’i iyiden iyiye yasak aşklarının ortaya çıkma korkusu sararken, Cemre de Kerem’in karşısına çıkıyor. Kerem’in “Seni gördüğüme sevindim” sözleriyle Cemre’yi şaşırttığı heyecan dolu tanıtım, aksiyon dolu sahneleriyle de dikkat çekiyor. ‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇARPIŞMA’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Çarpışma’nın Perşembe akşamı ekrana gelecek 3. Bölümünde; Veli’nin bir nevi imzası niteliğini taşıyan madalyonu gören Kadir allak bullak olur. Zeynep’e Veli’nin bir fotoğrafını gösterir ve kızını kaçıranın o olup olmadığını sorar. Zeynep, Veli’yi tanır. Kadir, seri ve şok baskınlar düzenleyerek Veli’ye ulaşmaya çalışır. Bu sırada Zeynep ise mahkeme kararı ile ev hapsine alınır. İhanet şüphesine düşen Kerem, Yakup ve Meral’in izini sürer. Aynı anlarda Cemre de kendisini yaralayan ve aracına çarpan Kerem’in resmini emniyette Kadir’e gösterir. Şoke olan Kadir eliyle koymuş gibi Kerem’i bulur. Kadir, Kerem’e yardımcı olmak için ondan her şeyi anlatmasını ister ama Kerem’in ağzını bıçak açmaz. Cemre teşhis için Kerem’le yüz yüze, göz göze gelir. Kerem’in yakalanması Belma ve Demir’i artık daha çok kaygılandırmaktadır. Yasak aşklarının ifşa olmaması için hamleler yaparlar ama Belma hiç beklemediği yerden vurulur. Cemre, cevabını en çok merak ettiği ‘neden geri döndün?’ sorusunu Kerem’e sorar. Kerem’in cevabı ve anlattıkları karşısında ise buz keser. Veli’yle olan eski defterlerin yeniden açıldığını anlayan Kadir, onu nerede bulacağını artık bilmekte ama Veli’nin kuracağı tuzağı bilmemektedir.

‘Çarpışma’nın merakla beklenen 3. bölüm 1. tanıtımı yayınlandı. Kadir’in Cemre’yi bıçaklayanın Kerem olduğunu öğrendiği ve şoke olduğu tanıtımda, yine Kadir kaza sonrası ortaya çıkan tesadüfler zinciri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Haydar’ın ‘Kıyamet kopacak, biliyorsun değil mi ?’ sözleri ise bundan sonra yaşanacakların da habercisi oluyor.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

ÇARPIŞMA’NIN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Kaza sonrası Kadir’i tanıyan ve ona yardım etmek ile kızını kurtarmak arasında büyük bir ikilemde kalan Zeynep, olay yerinden ayrılıp, kızını almak için Veli’nin belirlediği adrese gitti. Veli, işe polisin karıştığını anlayınca bulunduğu yeri terk etti. Kadir ve Zeynep’in birbirlerini nereden tanıdıkları ve aralarındaki bağ ortaya çıktı. Cemre’nin kendisini yaralayan ve aracına çarpanın aynı kişi olduğunu öğrendiği bölümde Kerem ise, taburcu olur olmaz Yakup ve Meral’e ulaşmaya çalıştı. Kızını bulmak için ölümü göze alarak polisten kaçan Zeynep, karşısında Kadir’i buldu. Zeynep, Kadir’in güven veren sözleriyle yeniden umutlanırken, Kadir de göreve geri döndüğünün sinyallerini verdi. Dizinin bölüm finalinde ise; Veli, madalyonuyla kendisini Kadir’e hatırlatttı. İkilinin geçmişten gelen bir hukukunun olduğu anlaşılırken, ’Veli, Kadir’i nereden tanıyor? sorusu akıllara geldi, bundan sonra yaşanacaklar merak uyandırdı.


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