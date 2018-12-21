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Çarpışma'da Kadir ve Zeynep, Galip'i böyle tuzağa düşürdü! Çarpışma 5. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 21.12.2018 01:59 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisi 5. son bölümüyle ekrana geldi. Çarpışma'nın son bölümünde, Kadir ve Zeynep işbirliği yaptı. Galip İstanbul'a döndüğünde yolu Kadir tarafından kesildi. Karşısında Kadir ve eşi Zeynep'i gören Galip büyük şok yaşadı. Kadir'in 'Şimdi seninle çok güzel bir oyun kuracağız kardeş. Bu sefer oyunun kazananı ben olacağım' sözleri dikkat çekti. Peki Çarpışma 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çarpışma son bölümde yaşananlar ve final sahnesi.

Çarpışma'da Kadir ve Zeynep, Galip'i böyle tuzağa düşürdü! Çarpışma 5. son bölüm izle!

Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu ve Onur Saylak'ın başrollerde oynadığı Çarpışma dizisi 5. son bölümüyle 20 Aralık Perşembe akşamı ekrana geldi. Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çarpışma'nın son bölümünde, Veli'nin yıllar önce Kadir'e kurduğu tuzak ortaya çıktı. Malları almaya giden Veli yanına son dakikada dahil olan Kadir’i oyalamak için vurulma hikayesini anlatıyor. Hikayesine başlayan Veli eski ortağı ile çıktığı kurye takibini anlatıyor. Kendini bir anda çatışma içinde bulan Veli'nin daha sonra olayları kendi planı olduğu ortaya çıkıyor.

Zeynep’i çorbacıya götüren Veli, Zeynep’e planını anlatıyor. Galip’i kendisine getirmesi gerektiğini söyleyen Veli, Zeynep’e eğer bu ortaklıktan Kadir’e bahsederse kızını vermeyeceğini söylüyor. Zeynep ise bu iş için tek bir şart koşuyor o şart ise kızının babasız büyümemesi için Galip’in ölmemesi. Çorbacıya gelen Kadir ise Zeynep'i bulduğunda çılgına dönüyor.

Çarpışma 5. son bölüm final sahnesinde ise, Galip’i İstanbul'a geri getirmek için plan yapan Zeynep, Cemre ile bir video çekip, sosyal medyada yüklüyor. Video sosyal medyada yayılınca ortalık ayağa kalkıyor. Videoyu izleyen Veli, Zeynep’in kurduğu oyunu takdir ediyor. Cemre, Zeynep’in videosunu televizyonda izlerken herkesin cezasını çekeceğini söyleyince Selim geriliyor.

İstanbul’a geri dönen Galip’i büyük bir sürpriz bekliyor. Zeynep’e mesaj atarken taksi bir anda durunca ne olduğunu şaşıran Galip karşısında Kadir’i görünce şaşırıyor ama asıl şaşkınlığı karşısında Zeynep’i görünce yaşıyor. Arabadan Galip’i indiren Kadir beraber bir oyun hazırlayacaklarını söylüyor.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Veli’nin ateşiyle siper alan Adalı, Zeynep’i bulma umuduyla gözünü kırpmadan tehlike çemberinin içine girer. Veli’nin elinde rehin olan Zeynep korkusuzdur, asla geri adım atmaz ve kızını görmeyi başarır. Zeynep ne pahasına olursa olsun kızını kurtarmaya kararlıdır. Veli, telefonla Adalı’ya ulaşır ve Zeynep’le ilgili imalı sözler ederek Adalı’nın bam teline basar. Yakup; Belma, Demir ve Selim’in yanlarına kadar gelip, Belma’ya kendisini hatırlatır. Yakup’un bu cüretkâr çıkışı karşısında Belma’nın eli ayağı boşalır. Cemre, Kerem’i cezaevinden çıkarmak için gerekli adımları atar. Demir, Cemre’nin bu fikrine, onu şaşırtacak bir teklifle karşılık verir. Veli, Adalı’yı çılgına çevirecek, onu darmadağın edecek yeni bir hamle daha yapar. Veli aynı anlarda Zeynep’i de kızının hayatı ile tehdit ederek, çok zor bir tercih yapmaya iter. Öfkesi büyüyen ve iyiden iyiye bilenen Adalı da, Veli’ye karşı bir oyun kuracaktır.

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