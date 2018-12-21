Çarpışma'da Kadir ve Zeynep, Galip'i böyle tuzağa düşürdü! Çarpışma 5. son bölüm izle!

Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu ve Onur Saylak'ın başrollerde oynadığı Çarpışma dizisi 5. son bölümüyle 20 Aralık Perşembe akşamı ekrana geldi. Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çarpışma'nın son bölümünde, Veli'nin yıllar önce Kadir'e kurduğu tuzak ortaya çıktı. Malları almaya giden Veli yanına son dakikada dahil olan Kadir’i oyalamak için vurulma hikayesini anlatıyor. Hikayesine başlayan Veli eski ortağı ile çıktığı kurye takibini anlatıyor. Kendini bir anda çatışma içinde bulan Veli'nin daha sonra olayları kendi planı olduğu ortaya çıkıyor.

Zeynep’i çorbacıya götüren Veli, Zeynep’e planını anlatıyor. Galip’i kendisine getirmesi gerektiğini söyleyen Veli, Zeynep’e eğer bu ortaklıktan Kadir’e bahsederse kızını vermeyeceğini söylüyor. Zeynep ise bu iş için tek bir şart koşuyor o şart ise kızının babasız büyümemesi için Galip’in ölmemesi. Çorbacıya gelen Kadir ise Zeynep'i bulduğunda çılgına dönüyor.

Çarpışma 5. son bölüm final sahnesinde ise, Galip’i İstanbul'a geri getirmek için plan yapan Zeynep, Cemre ile bir video çekip, sosyal medyada yüklüyor. Video sosyal medyada yayılınca ortalık ayağa kalkıyor. Videoyu izleyen Veli, Zeynep’in kurduğu oyunu takdir ediyor. Cemre, Zeynep’in videosunu televizyonda izlerken herkesin cezasını çekeceğini söyleyince Selim geriliyor.