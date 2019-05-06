Çarpışma'da Kadir ve Zeynep'in romantik anları! Çarpışma 21. yeni bölüm fragmanı izle!

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 21. bölüm tanıtımı yayınlandı.

ÇARPIŞMA’NIN 20. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çarpışma’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 20. bölümünde; Kadir ile Zarif arasında hesaplaşma yaşandı. Kadir, aklındaki soruyu; Zarif’in Cansız olup olmadığını Veli’ye sordu. Veli, Kadir’e onun Cansız olmadığı yalanını söyledi. Zeynep, bu anlarda yoğun bir stres yaşadı. Kadir, Zarif’i bir depoya getirdi ve orada alıkoydu. Kadir, Zarif’in gerçek kimliğini öğrenmek için önce Asiye’nin yardımcısı Bahar’ı sorguya çekti ve Asiye ile onu yüzleştirdi. Cansız’ın ölümle tehdit ettiği Bahar ve Kadir’i koruma güdüsüyle hareket eden Asiye, Kadir’e yalan söyledi. Kadir, Başkomiser Ahmet’i Cansız’ın adamlarının elinden ve ölümden son anda kurtardı.

Ahmet, Kadir’in fotoğrafını gösterdiği Zarif’in onu kollayan kişi olduğunu söyledi. Kadir böylece, Zarif’in gerçekte Cansız olduğunu anladı. Zeynep, Kadir’in Cansız’ı öldürmesini engellemesi için son çare olarak Haydar’a gitti. Cansız’ın Kadir’in babası olduğunu öğrenen Haydar şoke oldu. Veli, Belma ve Demir’in ihanet videosunu Zeynep’e, Zeynep de Cemre’ye verdi. Cemre, Belma ve Demir’in karşısına çıktı ve Selim’e yaptıkları ihanetin belgesini onlara verdi. Selim’in mirasından pay alamayacaklarını anlayan Belma ve Demir büyük şok yaşadı. Zarif’in Cansız olduğunu öğrenen Kadir, büyük bir öfkeyle emniyetten çıktı. Haydar ve ekibi onu engellemeye çalışsa da başarılı olamadılar. Kadir, Cansız’ı alıkoyduğu depoya doğru hızla yola çıktı. Haydar ve ekibi de onu takip etti. Kadir’in polislerle birlikte depoya geldiğini öğrenen Cansız, Kadir’in gerçeği öğrendiğini anladı. Cansız’ın adamları onu depodan çıkardı. Bu sırada Kadir depoya geldi. Cansız ve adamları kaçamadan Kadir’le karşı karşıya kaldı.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

