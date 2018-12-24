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Çarpışma'da kim vuruluyor? 'Ne olacaksa bugün olacak' Çarpışma 6. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 24.12.2018 01:31 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin 6. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Çarpışma yeni bölümde, Kadir’in, Galip’i kastederek ‘Bu senin eşin…’ diye başlayan sözlerini kesen Zeynep’in verdiği cevap dikkat çekiyor. Zeynep kendisini bırakıp kaçan kocasına tokat atıyor. Galip ise Zeynep'e, Kadir'i kast ederek 'Bana bir kere ona baktığın gibi bakmadın' diyor. Kerem, Yakup, Cemre ve Meral’den hangisi vuruldu?’ sorusu ise merak uyandırıyor. İşte Çarpışma 6. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Çarpışma'da kim vuruluyor? 'Ne olacaksa bugün olacak' Çarpışma 6. yeni bölüm fragmanı izle!

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen, yüksek temposu ve heyecan dolu hikayesi ile izleyicilerinin Perşembe akşamları ekran tutkusu haline gelen ‘Çarpışma’ dizisinin merakla beklenen 6. bölüm tanıtımı yayınlandı. Zeynep’in Galip’e, yıllardır içinde biriktirdiği nefreti ve öfkeyi haykırdığı tanıtımda Kerem’in bir fırsatını bulup, Cemre’nin kafasına silah dayayan Yakup’un üzerine atıldığı ve boğuşma sırasında silahın patladığı anlar ise heyecanı yükseltiyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇARPIŞMA’NIN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Veli’nin elinde rehin olan Zeynep, korkusuzca direndi, ondan hesap sordu ve günler sonra kızını görmeyi başardı. Kızını kurtarmak için her şeyi göze alan Zeynep, Veli’yi ve adamlarını etkisiz hale getirmek için saldırıda bulunsa da bunda başarılı olamadı ve Aylin’i, Veli’nin elinden alamadı. Zeynep, Veli’nin ‘Galip’i bana getir, kızını al’ teklifi üzerine, kocasının Türkiye’ye gelmesini sağlayacak bir plan hazırladı ve Galip’i etkilemeyi başardı. Cemre, videoyu kendisine getirmesi şartı ile Kerem’in cezaevinden çıkmasını sağladı. Bu sırada Demir herkesten önce Yakup’a ulaştı ve görüntüleri aldı. Kerem, Yakup’un peşine düştü. Kerem’in bütün itirazlarına rağmen Cemre, Kerem’in yanından ayrılmadı. Yakup, Cemil’in de yardımı ile Kerem’i tuzağa düşürdü ve Cemre’yi rehin alıp, silahını başına dayadı. Adalı’ya sevdikleri üzerinden saldırmaya devam eden Veli, yeni bir atak yaptı ve Aslı’nın Adli Tıp emanetinde tutulan küpelerinin Adalı’nın eline geçmesini sağladı. Veli’nin bu hamlesi Adalı’yı çılgına çevirdi. Beyninden vurulmuşa dönen Adalı, ortalığı birbirine kattı. Öfkesi çığ gibi büyüyen Adalı, Veli’yi alt etmek için bir oyun kurdu ve ilk adımını Türkiye’ye geri dönen Galip’i yakalayarak attı. Veli’nin tehditlerine rağmen Zeynep de Kadir’in yanında yer aldı. Kadir’in ‘Çok güzel bir oyun kuracağız, ama bu sefer ben kazanacağım’ sözleri ise, Adalı – Veli savaşında artık yeni bir sayfa açılacağının ilanı oldu.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.


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