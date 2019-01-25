Çarpışma dizisi 8. yeni bölümden çarpıcı fragman! Veli'nin yeni planı ne?

Ay Yapım’ın, Show TV’de ekrana gelen, her hafta daha da artan heyecanı, yüksek temposu ve çarpıcı sahneleriyle izleyicilerini ekrana kilitleyen dizisi ‘Çarpışma’nın 8. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Demir’in Veli’ye, Belma ile olan videosundan bahsettiği sahnede; Veli Demir’e, Kadir’in bu video üzerinden onu köşeye sıkıştırmaya çalışacağını söyleyip, beraber çalışmayı teklif ediyor. Veli, Demir’e videoyu bulacağını söylerken, karşılığında ise Demir’den kendisi için elini kirletmesini, üstüne kan sıçratmasını istiyor. Demir teklifi kabul ederken, Veli’nin kimin canını yakmayı planladığı ise merak uyandırıyor.

ÇARPIŞMA’NIN 7. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Çarpışma’nın 24 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelen 7. bölümünde; Veli’nin zorlaması ile kocası Galip’in ölümünde pay sahibi olan Zeynep şoka girdi. Kadir, Zeynep’i şefkatle sarıp sarmaladı. Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem hayatlarının akışını değiştiren o büyük kazadan sonra, ilk kez aynı masada bir araya geldiler. Bu birliktelik, onların artık bir aile olmalarının da ilk adımı oldu. Diğer yanda ise, Veli ile Selim’in safına Demir de katıldı.