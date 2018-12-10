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Çarpışma dizisinde Ahmet Kaya'lı sahne! Çarpışma 4. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 10.12.2018 20:17 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kerem ile cezaevine kendisini ziyarete gelen annesi Serpil arasında duygu dolu anların yer aldığı yeni tanıtım yüreklere işledi. Ahmet Kaya’nın ‘Hani Benim Gençliğim’ şarkısı eşliğinde yayınlanan tanıtımda, Kerem’in annesine ‘Keşke ben dışarıda olsam da, biz yine parasız kalsak’ sözleri herkesi duygulandırdı. İşte Çarpışma dizisinden Ahmet Kaya'lı 4. yeni bölüm fragmanı

Çarpışma dizisinde Ahmet Kaya'lı sahne! Çarpışma 4. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Çarpışma’nın 4. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Kerem’in cezaevinde ‘ayakta kalma’ savaşı verdiğinin de görüldüğü tanıtım yeni bölümde heyecanın daha da artacağına işaret etti.

ÇARPIŞMA’NIN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Bu sefer oyunun kurallarını kendi yazmaya kararlı olan Adalı, Veli’ye ulaşmaya çalıştı. Zeynep elektronik kelepçeyle ev hapsine alınırken, ihanet şüphesine düşen Kerem, Yakup ve Meral’in peşine düştü. Cemre de kendisini yaralayan ve aracına çarpan Kerem’in resmini emniyette Kadir’e gösterince şoke olan Kadir, eliyle koymuş gibi Kerem’i buldu. Teşhis için Kerem’le yüzleşmek isteyen Cemre, cevabını en çok merak ettiği ‘neden geri döndün?’ sorusunu Kerem’e sorunca, Kerem’in ‘ölmemen için’ cevabı karşısında çok şaşırdı. Belma’nın videosunu Cemre’ye anlatan Kerem, kendisini hapishaneden çıkarmasına karşılık videoyu Cemre’ye verebileceğini söyledi. Bölüm finalinde ise, Adalı ve Veli karşı karşıya geldi. Annesini bulmak için polis olan Adalı’ya, annesiyle ilgili bir şey bildiğini düşündürerek onu can evinden vuran Veli, istediğini aldı. Öfkeden deliye dönen Adalı, annesiyle ilgili gerçekleri öğrenmek isterken, Veli’nin Adalı’nın annesi ile ilgili ne bildiği ise merak konusu oldu.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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