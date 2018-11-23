Çarpışma kaza ve patlama sahneleriyle sosyal medyayı salladı! İşte o yorumlar! (Çarpışma 1. bölüm final sahnesi izle)

Show TV'nin uzun zamandır merakla beklenen yeni dizisi Çarpışma 22 Kasım Perşembe akşamı ekrana geldi. Ezel, İçerde, Karadayı ve Son gibi başarılı dizilerin yönetmeni Uluç Bayraktar'ın yönettiği Çarpışma 1. bölümüyle ekran başına kilitledi. Dizinin ilk bölümü sırasında reklam arası ise verilmedi. Başrollerdeki Kıvanç Tatlıtuğ, Onur Saylak ve Elçin Sangu başarılı oyunculuklarıyla büyük beğeni topladı. Organize Şube'de başkomiser olan Kadir, amigosu olduğu Sarıyer'in maçına kızı ve eşini de götürdü. Ancak maç sonrasında canlı bomba saldırısı oldu. İlk canlı bombayı fark ederek etkisiz hale getiren Kadir, ikinci terörist karşısında ise çaresiz kaldı. Canlı bomba kendisini Kadir'in eşi ve kızının yanında havaya uçurdu. Çarpışma'nın ilk bölümündeki bu acı sahne ise izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Çarpışma 1. bölüm final sahnesinde ise dizinin asıl hikayesinin ortaya çıkacağı kaza yaşandı.

SOSYAL MEDYADA ÇARPIŞMA DİZİSİ YORUMLARI

Ay Yapım’ın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimlerin yer aldığı ve 22 Kasım Perşembe akşamı Show TV’de ilk bölümü ile ekrana gelen yeni dizi ‘Çarpışma’ büyük beğeni topladı. Twitter'da Çarpışma etiketiyle 100 bine mesaj atıldı. İzleyiciler sosyal medyada yaptığı yorumlarla, Çarpışma'yı Türkiye gündeminin ilk sırasına taşıdı. İşte Çarpışma hakkında sosyal medyada öne çıkan yorumlardan bazıları: