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Çarpışma'ya veda eden Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımına beğeni yağdı

zeynep.ok zeynep.ok
EĞLENCE  | 30.05.2019 13:40 | Son Güncelleme

Bu akşam final bölümü ile ekrana gelecek olan 'Çarpışma'nın yıldız oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ Instagram'da paylaştığı siyah-beyaz fotoğraflarla diziye veda etti. Tatlıtuğ'un paylaşımına anında beğeni yağdı.

Çarpışma'ya veda eden Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımına beğeni yağdı

Başrollerini Elçin Sangu ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Çarpışma final bölümüyle izleyenlerine veda edecek.

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Dizide Komiser Kadir Adalı olarak gönüllerde taht kuran oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, setten rol arkadaşı Elçin Sangu ve Alperen Duymaz'la fotoğrafını paylaştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ'un veda paylaşımı takipçileri tarafından dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

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Geçtiğimiz günlerde de dizide Veli karakterini canlandıran Onur Saylak bir veda paylaşımı yapmıştı.

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Saylak, Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu ile pozunu "Çok iyiydik be…" notunu yazmıştı.

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