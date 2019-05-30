Çarpışma'ya veda eden Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımına beğeni yağdı

Başrollerini Elçin Sangu ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Çarpışma final bölümüyle izleyenlerine veda edecek.
Dizide Komiser Kadir Adalı olarak gönüllerde taht kuran oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, setten rol arkadaşı Elçin Sangu ve Alperen Duymaz'la fotoğrafını paylaştı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un veda paylaşımı takipçileri tarafından dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.
Geçtiğimiz günlerde de dizide Veli karakterini canlandıran Onur Saylak bir veda paylaşımı yapmıştı.
Saylak, Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu ile pozunu "Çok iyiydik be…" notunu yazmıştı.
Pedofili ifadeleri büyük tepki çekmişti! Karar verildi
Makinesini alan oraya koştu! 'Doğal mucize'
'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı gözaltına alındı
Çocukken çok zayıf olduğu için spora başlamıştı, şimdi ise...
Kanser hastalarına yeni umut! Türk doktordan devrim gibi buluş
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum