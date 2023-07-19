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"Çarşafın bana değiyor" deyip çirkin ifadeler kullanmıştı! Bergüzar Korel sert çıktı

19.07.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da toplu taşımaya binen tesettürlü genç kıza, "Çarşafın bana değiyor, tiksiniyorum sizden" diyerek hakaret eden kadına tepki yağıyordu. Oyuncu Bergüzar Korel de bu konuda sessiz kalmadı.

Bursa'da otobüste yolculuk eden bir kadın, aynı otobüste yolculuk eden tesettürlü genç bir kıza, "Çarşafın bana temas ediyor. Tiksiniyorum sizden" diye bağırmaya başlayınca, otobüsteki yolcular şaşkına döndü. Korkup ağlamaya başlayan genç kıza destek olan otobüsteki yolcular, hakaret eden kadına tepki gösterdi.

Otobüsteki o tartışma anlarını cep telefonu ile kaydeden bir kişi görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca kadına tepki yağdı.

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Çirkin ifadeleri kullanan kadına bir tepki de oyuncu Bergüzar Korel'den geldi.

Ekran Alıntısı

Oyuncu Korel açıklamasında "Ben de senin gibilerden tiksiniyorum. Hâlâ üzerimizdeki kumaş parçasının miktarıyla uğraşan kendinde bu hakkı görenler! Bi' bitmediniz" diyerek tepki gösterdi.

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