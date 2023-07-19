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Kobra Murat minik torununun doğum gününde altın yağdırdı! "Çocuk altınların altında ezilecek"

19.07.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Servetiyle sık sık gündeme gelen Kobra Murat torununun bebek arabasını kuyumcu dükkanına çevirdi. Küçük torununa düğün salonunda doğum günü yapan Kobra Murat torununu altına boğdu. Kobra Murat'ın paylaşımlarını görenler "Çocuk altınların altında ezilecek" dedi.

Zeynep Bastık'ın doğum gününde sahne alan Kobra Murat altın yatırımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Servetiyle sık sık konuşulan Kobra Murat torununa yaptığı doğum günü ile yine gündem oldu.

Yatırımı altınla yaptığını söyleyen şarkıcı "Altına kıyamıyorsun para olsa harcarsın elime geçeni altına çeviriyorum, herkes böyle yapsın. Ağlayıp bağlayıp kenara atacaksın" açıklamasında bulunmuştu. Kobra Murat yatırımlarını torununa harcadı.

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TORUNUNU ALTINA BOĞDU

Kobra Murat, torununa doğum günü kutlaması düzenledi. Altın temalı kutlama yapan Kobra Murat, torununa altından bebek arabası yaptı, altın taç taktı boynunu doldurdu yetmedi kollarına bilezikler dizdi.

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Doğum gününden torununu paylaşan şarkıcı "Doğum günün kutlu, mutlu, sağlıklı, huzurlu, şanslı, kısmetli, bereketli, uğurlu, uzun ömürlü, hayatın olsun dedem. Kobra Murat'ın prenses torunu Ceylin Alanur Şifa Sultan, maşallah sübhanallah, Allah nazarlardan saklasın seni inşallah dedem" dedi.

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Küçük Ceylin altınların arasında adeta kayboldu. Sosyal medya kullanıcıları Kobra Murat'ın paylaşımlarına "Çocuk altınların altında ezilecek" yorumlarında bulundu.

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