Çarşılı köprüler kardeş oldu

Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani’nin teşebbüsüyle Osmangazi Belediyesi ve Lofça Belediyesi kardeş şehir oluyor. Başkonsolos Ergani’nin Lofça Belediye Başkanı Kornelia Marinova’ya yaptığı ziyarette Osma Köprüsü gibi bir başka çarşılı köprünün de Bursa Osmangazi Belediyesi’nde olduğunu söylemesi, iki belediye arasında kardeşlik köprülerinin kurulmasına vesile oldu. Irgandı Köprüsü’nü merak eden Bulgar Başkan Marinova, bu özel iki köprülere sahip olan iki belediyenin kardeş şehir olması gerektiğini düşünerek Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a kardeş şehir olma teklifinde bulundu.

İki belediyenin kardeş şehir olma konusuna olumlu bakan Başkan Dündar, Bulgaristan’a giderek Lofça Belediye Başkanı Kornelia Marinova ile bir araya geldi. Osma Köprüsü’nü gezerek hem köprü hem de şehir hakkında Marinova’dan bilgiler alan Başkan Dündar, iki belediyenin kardeş şehir olmasından dolayı büyük mutluluk duyacağını söyledi. Bulgar Belediye Başkanı Marinova da belediye meclisine Osmangazi Belediyesi ile kardeş şehir olma teklifinde bulundu ve karar oy birliğiyle kabul edildi.