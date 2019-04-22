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'Çarşıya gidiyorum' deyip evden çıktı, dodrum katında intihar etti

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 22.04.2019 09:30 | Son Güncelleme

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Murat P. (23) 4 katlı apartmanın bodrum katında kendini iple asarak yaşamına son verdi.

'Çarşıya gidiyorum' deyip evden çıktı, dodrum katında intihar etti

Olay, dün akşam saatlerinde Beşeylül Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Murat P., babasına "Çarşıya gidiyorum" dedikten sonra evden çıktı. Daha sonra bodrum katına inen Murat P., buradaki boruya kendini iple astı. Apartmanda oturan bir kişi, kömür almak için bodruma indiğinde şok yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Murat P.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Gencin cansız bedeni, Alaşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Murat P.'nin öldüğünü duyan yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Öte yandan, ailenin üç çocuğundan en küçüğü ve tek erkek çocuk olduğu öğrenilen Murat P.'nin intihar nedeninin belirlenmesi için polis araştırma başlattı.

(DHA)

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Manisa intihar

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