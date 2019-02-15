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CAS'ın Galatasaray kararı belli oldu! Mustafa Cengiz duyurdu

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.02.2019 14:46 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den son dakika açıklaması geldi. Cengiz yaptığı açıklamada "CAS'ta davayı kazandık. Camiamıza müjdeyi verelim. Men cezası ile karşı karşıya değiliz. Yapılandırma anlaşması devam edecek." dedi.

CAS'ın Galatasaray kararı belli oldu! Mustafa Cengiz duyurdu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV’de UEFA Fair Play Komitesi'nin yeniden yargılanma kararına yönelik CAS’a yapılan itirazın davasının sonuçlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'CAS'TAKİ DAVAYI KAZANDIK'

UEFA’ya mali durumun düzeleceğine dair sunumlar yaptıklarını ve söz verdiklerini hatırlatan Başkan Cengiz, "13 Haziran’da yetki aldık. 4 yıllık bir yapılandırma anlaşması yaptılar. 5 Ekim’e kadar yoğun mücadele verdik. Komite bize men cezası vermedi. Mali durumun düzenli iyiye gitmesi ve bizimle aynı süreçte olan Avrupa kulüplerine göre Galatasaray’ın iyi performans sergilemesi çok etkiledi. Bizim yeniden yargılanmamızı istediler. Denetlenmekten rahatsız olmuyoruz. 5 Ekim 2018 CAS’a itiraz ettik. Uluslararası hukuk bürosundan avukat tutarak davayı açtık. Bugünün tarihi 15 Şubat 2019. 4 aydır ciddi inceleme sonunda CAS saat 14.30 itibariyle kararı açıklandı. CAS’ta davayı kazandık. İtiraz kabul edildi. Yeniden yargılanma reddedildi. Yapılandırma anlaşması devam edecek. Men cezası söz konusu değil. UEFA başkanına, oradaki görevli kişilere teşekkür ederim. Galatasaray’a gösterilen iyi niyeti için teşekkür ederim. TFF’ye de teşekkür ederim. Bu uğraşın sonuncu Galatasaray’ın haklılığı ortaya çıktı ve CAS davasını kazandık. Bizleri sürekli olarak UEFA’ya kapalı kapılar ardından düzenli olarak şikayet edenlere, bize karşı mücadele eden kişilere, bizi uyanık tuttuğu için teşekkür ediyorum. Rica ediyorum bunu yapmasınlar. Siz ormanda çiçek mi isterseniz, yoksa bataklıkta gül mü istersiniz? Hiç kimseye şirin gözükmek için yapmıyoruz. Benim rakibimin güçlenmesi beni de güçlendirir" diye konuştu.

'İNŞALLAH UEFA'DA VAR SİSTEMİNE GEÇİLİR'

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Portekiz ekibi Benfica ile oynadıkları karşılaşmadaki hakem performansı için de yorum yapan Cengiz, "İnşallah UEFA Avrupa Ligi’nde da VAR Sistemi’ne geçilir. Türkiye’de VAR’ı destekliyoruz. Uygularken hatalar oluyor. Bizim aleyhimizde de hatalar oldu. Herkese saygı duyuyorum. Biz kangren olmuşların kopartılmasından yanayız. Biz hiçbir ayrıcalık istemiyoruz" şeklinde konuştu.

'BUNU HOŞ KARŞILAMAYIZ'

Rakiplerinin kendileriyle uğraşmasının kendilerini diri tuttuğunu ifade eden Mustafa Cengiz, "Onlara da saygı duymak gerek. Bizle uğraşsınlar, bu bizi diri tutar. Rakiplerin bizim şampiyon olmamız için vereceği mücadeleye rahatsız olmayız. Birlik adı altından arkamızdan sinsice işler yapılıyorsa, biz bunu hoş karşılamayız. Bu yolu onaylamıyoruz. Biz yapıyorsak uyarın. Biz sporun düzgün ve fair-play içerisinde ilerlemesinden yanayız" dedi.

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