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Galatasaray - Benfica maçı sonrası Fenerbahçe’den olay yaratan hareket

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 15.02.2019 08:35 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın sahasında Benfica'ya yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde turu zora soktığu maç sonrası Fenerbahçe'den olay yaratan bir paylaşım geldi. Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray - Benfica maçı sonrası Fenerbahçe’den olay yaratan hareket

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Portekiz temsilcisi Benfica’ya 2-1 mağlup oldu.

Maçın bitiş düdüğü itibariyle Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından “İyi geceler Fenerbahçe Ailesi” yazılı bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta Galatasaray’dan transfer edilen savunma oyuncusu Serdar Aziz’in ön planda olması sarı kırmızılılara bir gönderme olarak algılandı. Paylaşımın altına yorum yapan birçok Fenerbahçe taraftarı, fotoğrafın Galatasaray’ın yenilgisine bir gönderme olduğu konusunda görüşlerini belirtti.

Öte yandan sarı lacivertlilerin paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce insan tarafından beğenildi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN YAPTIĞI O PAYLAŞIM:

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Benfica Fenerbahçe spor toto süper lig UEFA Avrupa Ligi

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Ağlanacak hallerine sırıtıyolar ya helal olsun, pişkinler ...!
lig den düşmeyecekler ya ona gülüyor ezikler
ne alaka olay paylaşım mış mynet işin gücün magazain ve kaos ortamı yatatma
BURDAN DA EKMEK ÇIKMAZ SANA MYNET...KARANLIK ZİHNİYET...ACABA HALKI NERDEN BİRBİRİNE KIRDIRIRIZ...EKONOMİK KRİZ FALAN,İNSANLAR GERGİN...KIVILCIM GEREK,,,,ZAYIF NOKTA FUTBOL...BU MİLLETTE APTALLL...
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