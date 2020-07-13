CAS, Manchester City’nin men cezasını kaldırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’e CAS’tan iyi haber geldi. Daha önce Avrupa Kupaları’ndan 2 yıl men edildiği açıklanan Manchester City’nin men cezasının kaldırıldığı duyuruldu. CAS’tan Manchester City hakkında yapılan açıklamada İngiliz ekibinin kural ihlali yaptığı gerekçesiyle UEFA'ya 10 milyon Euro ceza ödeyeceği belirtildi.
(İHA)
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