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CAS, Manchester City’nin men cezasını kaldırdı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 13.07.2020 12:04 | Son Güncelleme

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’e verilen Avrupa Kupaları’ndan men cezasının kaldırıldığını açıkladı. İngiliz ekibi, kural ihlali sebebiyle 10 milyon Euro ceza ödeyecek.

CAS, Manchester City’nin men cezasını kaldırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’e CAS’tan iyi haber geldi. Daha önce Avrupa Kupaları’ndan 2 yıl men edildiği açıklanan Manchester City’nin men cezasının kaldırıldığı duyuruldu. CAS’tan Manchester City hakkında yapılan açıklamada İngiliz ekibinin kural ihlali yaptığı gerekçesiyle UEFA'ya 10 milyon Euro ceza ödeyeceği belirtildi.

(İHA)


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