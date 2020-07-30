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CAS, Trabzonspor'un itirazını reddetti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.07.2020 18:26 | Son Güncelleme

CAS, Trabzonspor'un itirazını reddettiğini açıkladı. Bu karar sonrası Trabzonspor gelecek sezon Avrupa'da yer alamayacak.

CAS, Trabzonspor'un itirazını reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesi kararına ilişkin itirazı reddetti.

CAS'tan yapılan açıklamada, "Tarafların yazılı sunumları ve delilleri göz önünde bulundurularak, Trabzonspor'un 2019 yılı için mali gereklilikleri yerine getirmediği tespit edilmiş ve kulübün itirazı reddedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Avrupa kupalarına hangi takımlar katılacak?
CAS'ın Trabzonspor'un cezasını onamasının ardından ligi 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazandı.

Avrupa'ya gidecek takımlar şu şekilde:
Medipol Başakşehir: Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş: Şampiyonlar Ligi ön eleme
Demir Grup Sivasspor: Avrupa Ligi
Aytemiz Alanyaspor: Avrupa Ligi ön eleme
Galatasaray: Avrupa Ligi ön eleme

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