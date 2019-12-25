Casper'ın yeni akıllı telefonu VIA P3 satışa çıktı

EKRAN VIA P3‘te 19.9 ekran oranı ve 5.86’’ ekran boyutu bulunuyor. Öte yandan çentikli ekran da daha fazla kullanım alanı sunuyor.

Android 9.0 Pie işletim sistemi ve 4+4 çekirdekli işlemciyle gelen telefon, yapay zeka teknolojili 13 MP + 5 MP çift arka ve 8 MP ön kameraya sahip. 256 GB’a kadar artırılabilen depolama alanı, Type-C desteği ve yüz tanıma teknolojisi VIA P3’ün dikkat çeken diğer özellikleri arasında.

Casper’ın yapay zeka teknolojisiyle desteklediği yeni telefonu Casper VIA P3 kullanıcılarıyla buluştu. Yeni model, yansıtmalı siyah cam gövdesi, 160 gr ağırlığı ve 8.1 mm inceliği ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.

YAPAY ZEKALI KAMERALAR



VIA P3’te bulunan yapay zeka destekli 13 MP + 5 MP çift arka ve 8 MP ön kamera en göze çarpan özellik. Yeni model, geliştirilmiş derinlik gibi özelliklere ek olarak arka plandaki renkleri de otomatik ayarlayabiliyor. Hem arka hem de ön kamerada bulunan portre modu ise kullanıcıların arka planı flulaştırıp istedikleri detaya odaklanabilmelerini sağlıyor.

USB TYPE-C



Casper VIA P3’te bulunan USB Type-C girişi yüksek boyutlu fotoğrafları, videoları, belgeleri, filmleri veya müzik arşivini birkaç dakika içerisinde yedekleme şansı sunuyor. Diğer taraftan kullanıcılar 5V2A’lik adaptörle gelen VIA P3’ü hızlı bir şekilde şarj edebiliyor.

ANDROID 9.0 PIE



Casper VIA P3, Android 9.0 işletim sistemi sayesinde yeni özellikler ve içeriklerle geliyor. Telefon, özel Casper yazılımı ve yeni işletim sistemi sayesinde yapay zeka odaklı yenilikler sağlayabiliyor.

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