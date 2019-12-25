Casper'ın yeni akıllı telefonu VIA P3 satışa çıktı

Casper’ın yapay zeka teknolojisiyle desteklediği yeni telefonu Casper VIA P3 kullanıcılarıyla buluştu. Yeni model, yansıtmalı siyah cam gövdesi, 160 gr ağırlığı ve 8.1 mm inceliği ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.
Android 9.0 Pie işletim sistemi ve 4+4 çekirdekli işlemciyle gelen telefon, yapay zeka teknolojili 13 MP + 5 MP çift arka ve 8 MP ön kameraya sahip. 256 GB’a kadar artırılabilen depolama alanı, Type-C desteği ve yüz tanıma teknolojisi VIA P3’ün dikkat çeken diğer özellikleri arasında.
YAPAY ZEKALI MEDIATEK HELIO P60
VIA P3’te bulunan MediaTek’in yapay zeka destekli Helio P60 işlemcisi, 2.0 GHz frekans hızına sahip. İşlemci aynı zamanda 12 nanometre mimarisine ve 8 çekirdeğe sahip.
CAM TASARIM
VIA P3, yansıtmalı siyah cam gövdeyle geliyor. Telefon, 2.5D kavisli cam kaplaması sayesinde ele oturuyor. Öte yandan telefon, 160 gr ağırlığa ve 8.1 mm inceliğe sahip.
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EKRAN
VIA P3‘te 19.9 ekran oranı ve 5.86’’ ekran boyutu bulunuyor. Öte yandan çentikli ekran da daha fazla kullanım alanı sunuyor.
YAPAY ZEKALI KAMERALAR
VIA P3’te bulunan yapay zeka destekli 13 MP + 5 MP çift arka ve 8 MP ön kamera en göze çarpan özellik. Yeni model, geliştirilmiş derinlik gibi özelliklere ek olarak arka plandaki renkleri de otomatik ayarlayabiliyor. Hem arka hem de ön kamerada bulunan portre modu ise kullanıcıların arka planı flulaştırıp istedikleri detaya odaklanabilmelerini sağlıyor.
USB TYPE-C
Casper VIA P3’te bulunan USB Type-C girişi yüksek boyutlu fotoğrafları, videoları, belgeleri, filmleri veya müzik arşivini birkaç dakika içerisinde yedekleme şansı sunuyor. Diğer taraftan kullanıcılar 5V2A’lik adaptörle gelen VIA P3’ü hızlı bir şekilde şarj edebiliyor.
ANDROID 9.0 PIE
Casper VIA P3, Android 9.0 işletim sistemi sayesinde yeni özellikler ve içeriklerle geliyor. Telefon, özel Casper yazılımı ve yeni işletim sistemi sayesinde yapay zeka odaklı yenilikler sağlayabiliyor.
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