Mynet Trend
  4. Casper'ın yeni akıllı telefonu VIA P3 satışa çıktı

Casper'ın yeni akıllı telefonu VIA P3 satışa çıktı

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Casper'ın yeni akıllı telefonu VIA P3 tüketicilerle buluştu. VIA P3, yapay zeka teknolojisi, şık cam tasarımı ve geniş ekran deneyimi gibi özelliklerle geliyor.

Casper'ın yeni akıllı telefonu VIA P3 satışa çıktı

Casper’ın yapay zeka teknolojisiyle desteklediği yeni telefonu Casper VIA P3 kullanıcılarıyla buluştu. Yeni model, yansıtmalı siyah cam gövdesi, 160 gr ağırlığı ve 8.1 mm inceliği ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Android 9.0 Pie işletim sistemi ve 4+4 çekirdekli işlemciyle gelen telefon, yapay zeka teknolojili 13 MP + 5 MP çift arka ve 8 MP ön kameraya sahip. 256 GB’a kadar artırılabilen depolama alanı, Type-C desteği ve yüz tanıma teknolojisi VIA P3’ün dikkat çeken diğer özellikleri arasında.

YAPAY ZEKALI MEDIATEK HELIO P60

VIA P3’te bulunan MediaTek’in yapay zeka destekli Helio P60 işlemcisi, 2.0 GHz frekans hızına sahip. İşlemci aynı zamanda 12 nanometre mimarisine ve 8 çekirdeğe sahip.

CAM TASARIM

VIA P3, yansıtmalı siyah cam gövdeyle geliyor. Telefon, 2.5D kavisli cam kaplaması sayesinde ele oturuyor. Öte yandan telefon, 160 gr ağırlığa ve 8.1 mm inceliğe sahip.

TCL Plex İncelemesi | Akıllı Telefon Pazarında Yeni Bir Marka Doğuyor!

3-1

EKRAN

VIA P3‘te 19.9 ekran oranı ve 5.86’’ ekran boyutu bulunuyor. Öte yandan çentikli ekran da daha fazla kullanım alanı sunuyor.

YAPAY ZEKALI KAMERALAR

VIA P3’te bulunan yapay zeka destekli 13 MP + 5 MP çift arka ve 8 MP ön kamera en göze çarpan özellik. Yeni model, geliştirilmiş derinlik gibi özelliklere ek olarak arka plandaki renkleri de otomatik ayarlayabiliyor. Hem arka hem de ön kamerada bulunan portre modu ise kullanıcıların arka planı flulaştırıp istedikleri detaya odaklanabilmelerini sağlıyor.

USB TYPE-C

Casper VIA P3’te bulunan USB Type-C girişi yüksek boyutlu fotoğrafları, videoları, belgeleri, filmleri veya müzik arşivini birkaç dakika içerisinde yedekleme şansı sunuyor. Diğer taraftan kullanıcılar 5V2A’lik adaptörle gelen VIA P3’ü hızlı bir şekilde şarj edebiliyor.

ANDROID 9.0 PIE

Casper VIA P3, Android 9.0 işletim sistemi sayesinde yeni özellikler ve içeriklerle geliyor. Telefon, özel Casper yazılımı ve yeni işletim sistemi sayesinde yapay zeka odaklı yenilikler sağlayabiliyor.

Honor 9X İncelemesi | Honor’dan Gelen Gizemli Kutuyu Açıyoruz!

PARTNERBu sabah değişti! Yapmayan yanar...Bu sabah değişti! Yapmayan yanar...
BenQ'dan okullar için yeni interaktif ekranlar!BenQ'dan okullar için yeni interaktif ekranlar!
ViewSonic, yeni Elite XG270QG monitörünü tanıttıViewSonic, yeni Elite XG270QG monitörünü tanıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon android casper casper via p3

En Çok Okunan Trend Haberler

Tayini çıkan imam bakın ne yaptı...

Tayini çıkan imam bakın ne yaptı...

'Burnumu yaptıracağım' diyerek evden kaçtı

'Burnumu yaptıracağım' diyerek evden kaçtı

Panik anları! Depreme canlı yayında yakalandı

Panik anları! Depreme canlı yayında yakalandı

Balon balığından elde ettiler! Çığır açacak buluş

Balon balığından elde ettiler! Çığır açacak buluş

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

ASUS Zenbook PRO Duo İncelemesi | 2 ADET 4K EKRANI VAR!

ASUS Zenbook PRO Duo İncelemesi | 2 ADET 4K EKRANI VAR!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Samsung Galaxy Watch Active 2 İncelemesi

Samsung Galaxy Watch Active 2 İncelemesi

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
casper almayın arkadaşlar ben aldım berbat ötesi güncelleme kesinlikle yok msj yazdığınızda sizi engelliyorlar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerli otomobil özellikleri neler? İşte yerli otomobil Suv ve Sedan ilk görüntüleri

Yerli otomobilin ilk görüntüleri geldi!

Wikipedia erişim engelinden kurtulacak gibi görünüyor

Wikipedia ile ilgili yeni gelişme!

Galaxy M31 geçtiğimiz gün performans testinde ortaya çıktı

Galaxy M31 performans testinde ortaya çıktı

LG V60 ThinQ ile ilgili son detaylar!

LG V60 ThinQ hakkında dikkat çeken bilgiler!

Oppo Reno 3 neler vaat ediyor

Oppo Reno 3 neler vaat ediyor

Galaxy Fold 2 tasarımı ve özellikleri hakkındaki detaylar

İşte Galaxy Fold 2'nin özelliklerinin detayları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.