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  4. Casper VIA P3 satışa çıktı

Casper VIA P3 satışa çıktı

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Casper’ın yapay zeka ile desteklediği yeni telefonu Casper VIA P3 kullanıcılarıyla buluştu. Yansıtmalı siyah cam gövdesi, sadece 160 gr ağırlığı ve 8.1 mm inceliği ile akıllı telefon tutkunlarının beğenisine sunulan Casper VIA P3, tasarımın yanı sıra performansta da iddialı.

Casper VIA P3 satışa çıktı

Casper VIA P3’te bulunan MediaTek’in yapay zeka destekli Helio P60 işlemcisi, sahip olduğu 2.0 GHz yüksek frekans hızı sayesinde tüm uygulamaların kolaylıkla çalışmasını mümkün kılıyor.

Aynı zamanda 12 nanometre mimarisindeki 8 çekirdekli işlemci ile rakiplerine göre yüzde 70’e varan üstünlük sağlayarak yüksek performans gerektiren çoklu işlemlerin saliseler içerisinde üstesinden geliyor.

Bununla birlikte işlemcide bulunan 12 nanometre diğer modellere göre daha fazla batarya optimizasyonu sağlayarak yoğun kullanımda bile üstün performans gösteriyor.

Casper VIA P3, sahip olduğu geniş ekranla kullanıcıların en önemli beklentilerinden birini karşılıyor. Casper VIA P3‘te bulunan 19.9 ekran oranı ve 5.86’’ ekran boyutu, kullanıcılara kaliteli görsel ve video sunmada büyük avantaj sağlıyor. Öte yandan çentikli ekran daha fazla kullanım alanı sunarak; oyun oynarken, sosyal medyada gezinirken veya video izlerken daha fazla ayrıntının görünür olmasını sağlıyor.

Casper VIA P3’te bulunan yapay zeka destekli 13MP +5MP çift arka ve 8MP ön kamerası ile en göze çarpan özellik olarak öne çıkıyor. Selfie severler 8 MP ön kamerayla çektikleri yüksek kalitede fotoğraf ve videolar sayesinde en çarpıcı görüntüleri elde ediyorlar.

Telefon 1.599 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

**Casper VIA P3 Teknik Özellikleri

  • 5.86 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde IPS Incell 19:9 Extreme Vision ekran
  • MediaTek Helio P60 yonga seti
  • 3 GB RAM
  • 32 GB dahili depolama (256 GB microSD hafıza)
  • 13 Megapiksel +5 Megapiksel arka kamera
  • 8 Megapiksel ön kamera
  • Boyutlar: 149.5 x 72 x 8.1mm
  • Ağırlık: 160 gr
  • 3.000 mAh kapasiteli batarya
  • Bluetooth 4.2, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type C

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Anahtar Kelimeler:
casper casper via p3

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