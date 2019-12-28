Casper VIA P3 satışa çıktı

Casper VIA P3’te bulunan MediaTek’in yapay zeka destekli Helio P60 işlemcisi, sahip olduğu 2.0 GHz yüksek frekans hızı sayesinde tüm uygulamaların kolaylıkla çalışmasını mümkün kılıyor.

Aynı zamanda 12 nanometre mimarisindeki 8 çekirdekli işlemci ile rakiplerine göre yüzde 70’e varan üstünlük sağlayarak yüksek performans gerektiren çoklu işlemlerin saliseler içerisinde üstesinden geliyor.

Bununla birlikte işlemcide bulunan 12 nanometre diğer modellere göre daha fazla batarya optimizasyonu sağlayarak yoğun kullanımda bile üstün performans gösteriyor.

Casper VIA P3, sahip olduğu geniş ekranla kullanıcıların en önemli beklentilerinden birini karşılıyor. Casper VIA P3‘te bulunan 19.9 ekran oranı ve 5.86’’ ekran boyutu, kullanıcılara kaliteli görsel ve video sunmada büyük avantaj sağlıyor. Öte yandan çentikli ekran daha fazla kullanım alanı sunarak; oyun oynarken, sosyal medyada gezinirken veya video izlerken daha fazla ayrıntının görünür olmasını sağlıyor.

Casper VIA P3’te bulunan yapay zeka destekli 13MP +5MP çift arka ve 8MP ön kamerası ile en göze çarpan özellik olarak öne çıkıyor. Selfie severler 8 MP ön kamerayla çektikleri yüksek kalitede fotoğraf ve videolar sayesinde en çarpıcı görüntüleri elde ediyorlar.